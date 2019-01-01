فوساتي: سياسة التدوير ستقودنا للفوز.. ولاعبين الأهلي رائعين

أهلي جدة حقق فوزًا قاتلًا على القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن الفوز الذي حققه الفريق أمام القادسية، أمس الجمعة بالدوري.

وحقق الأهلي الفوز على القادسية في الوقت القاتل، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فوساتي في تصريحات صحفية: "ما نقدمه من نتائج إيجابية يعود إلى اللاعبين الذين يقدمون أداء رائع للغاية، وسياسة التدوير هي الأنسب في ظل كثرة الارتبطات المحلية والقارية".

وأضاف: "تركيز اللاعبين يكون على المباراة المقبلة، ولكنني أركز أكثر على الجدول بأكمله، ويجب أن نعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز".

ونجح عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، في إحراز الهدف الثاني للفريق في الوقت بدل الضائع للقاء، ليخطف 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة في الموسم الحالي حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم.