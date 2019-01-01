فوساتي: بيرسبوليس لديه عناصر مميزة ونتمنى أن نكون في كامل تركيزنا أمامه

الأهلي في مواجهة الفريق الإيراني لمواصلة المنافسة على الصعود

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعول خورخي فوساتي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على اللياقة البدنية للاعبيه وتركيزهم خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، مشددًا على صعوبة اللقاء.

الراقي يلاقي الفريق الإيراني غدًا الثلاثاء، على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال فوساتي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الغد صعبة، بيرسبوليس فريق قوي ولديه عديد اللاعبين المميزين في كافة المراكز، لكننا نتمنى تقديم مباراة كبيرة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لحصد الثلاث نقاط".

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وأضاف: "قمنا خلال الأيام الماضية بدراسة نقاط القوة والضعف لدى الخصم، وأعتقد أننا قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية".

مدرب الراقي اختتم: "قرار إشراك اللاعبين في التشكيل الأساسي للمباراة يكون على حسب الاسترجاع اللياقي الذي قمنا به خلال الأيام الماضية".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يتذيل بيرسبوليس الترتيب بنقطة وحيدة.