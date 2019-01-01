فوساتي: أمامنا تحدٍ جديد وواثق من أننا سنقدم بداية قوية أمام السد

الأهلي يبدأ انطلاقته في دوري أبطال آسيا غدًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستند الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على انطلاقته في دوري أبطال آسيا على عمله خلال الفترة الماضية، معربًا عن ثقته في اقتناص أولى ثلاث نقاط في مشواره.

ويستهل الراقي مشواره في البطولة الآسيوية غدًا الثلاثاء، بملاقاة السد القطري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

فوساتي قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "المباراة صعبة أمام منافس قوي، نحن أمام تحدٍ جديد، علينا أن نبدأه بطريقة جيدة، خاصة بعدما قمت بمتابعة عدد من مباريات السد خلال الأيام الماضية، ووقفت على نقاط قوته وضعفه".

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وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في قائمة فريقي، وأنهم قادرون على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في بداية المشوار، خاصة بعد العمل الكبير الذي قدمناه خلال الفترة الماضية في كافة النواحي".

يذكر أن الراقي ودع النسخة الماضية من دوري الأبطال من دور ربع النهائي على يد السد، بالهزيمة أمامه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما وصل الفريق القطري بالنسخة الماضية إلى نصف النهائي وودع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني، بالهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.