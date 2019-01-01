فوساتي: أثق في التأهل لنهائي كأس زايد على حساب الهلال

مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة الهلال بنصف نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه يثق في التأهل إلى المباراة النهائية، بعد تحقيق الفوز على الهلال.

الأهلي سيتضيف الهلال مساء غدٍ الإثنين، بإياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب الجوهرة المشعة.

فوساتي قال خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة الهلال، وفريقنا في حال أفضل، ومتفائلين بخطف بطاقة الترشح للنهائي".

🧶-إدواردو: لا يهم أننا نلعب في جدة، جماهيرنا يؤازروننا في كل الملاعب وكأننا نلعب على أرضنا. pic.twitter.com/5LilqC1l4T — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 14, 2019

خورخي فوساتي تابع: "نحترم الهلال ولاعبيه، ولكني أثق في قدرات لاعبي الأهلي، لتحقيق المطلوب والفوز والتأهل".

واختتم فوساتي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تكون مباراة الهلال طبيعية، وأن يفوز من يستحق بالمباراة".

الهلال كان قد حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "محيط الرعب"، بذهاب نصف نهائي كأس زايد.