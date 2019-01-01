فوز باهت للمنتخب المصري على تنزانيا وديًا

المنتخب المصري قدم أداء مقلق امام تنزانيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق المنتخب المصري الفوز وديًا على نظيره التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقام أجيري المدرب المسكيكي لمنتخب مصر، بإشراك عدد كبير من اللاعبين للوصول إلى التشكيل الأساسي لمواجهات البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة، قبل أن يجري أجيري بعض التغييرات مع بداية النصف الثاني من المباراة.

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أحمد المحمدي، برأسية رائعة في الدقيقة 64 بعد عرضية أكثر من رائعة من أحمد أيمن منصور.

وفشل اللاعبين في ترجمة بعض الفرص التي أتيحت لهم لزيادة عدد الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد، حيث يواجه غينيا يوم الأحد المقبل وديًا.