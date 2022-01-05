"فوز النصر على ضمك أهم من التعاقد مع ميسي وصلاح"

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي نصيحة لنادي النصر وجماهيره، بعد دخول العالمي فترة الانتقالات الشتوية بقوة، وذلك قبل مواجهة ضمك بالدوري السعودي للمحترفين.

النصر سيواجه نظيره ضمك مساء يوم السبت القادم، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الصرامي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشير فيها إلى فوز النصر على ضمك أهم خلال الوقت الحالي من التعاقد مع أي لاعب، حتى لو كان الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح أو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "حصول النصر على نقاط ضمك، أهم وبكثير من التفاوض مع محترفين جدد، حتى لو كان التفاوض مع نجوم بحجم ميسي وصلاح ورونالدو والفرنسي مبابي".

وتابع: "النصراويون تجاهلوا مباراة ضمك الهامة والحاسمة، فحديثهم عن من يحضر ومن يغادر في الميركاتو الشتوي كعادتهم كل عام، ومعها يخر الفريق خالي الوفاض".

#هات_إذنك

حصول النصر على نقاط #ضمك

أهم و بكثير من التفاوض مع محترفين جدد

حتى لو كان التفاوض مع نجوم بحجم

ميسي

صلاح

رونالدو

أمبابي

النصراويين"تجاهلوا" مباراة ضمك الهامة و الحاسمة

فحديثهم عن من يحضر و من يغادر في الميركاتو الشتوي كعادتهم كل عام و معها يخرج الفريق خالي الوفاض pic.twitter.com/1f7jeThggK — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 5, 2022

جاء ذلك في ظل تردد اسم النصر بقوة خلال الساعات الماضية، حول حسمه التعاقد مع محمد كنو لاعب وسط الهلال، وأيضًا محمد العويس حارس مرمى الأهلي.

ليس كنو فقط .. النصر يحسم صفقة أخرى مدوية!

ويحتل النصر المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، متساويًا مع ضمك الرابع، ويهدف للفوز عليه من أجل الابتعاد عنه والدخول في المنافسة على صدارة الترتيب التي يستحوذ عليها الاتحاد برصيد 32 نقطة، ويأتي بعده الشباب الثاني برصيد 31 نقطة.