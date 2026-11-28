العالمي دفع بنجمه الشاب راكان الغامدي كأساسي، في المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، ضد الحزم، في إطار الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي، ليثبت نفسه كأحد أهم النجوم المنتظر تألقهم مع العالمي في السنوات القليلة القادمة.

صاحب الـ21 سنة كان أحد أهم العناصر التي ساهمت في انتصار النصر الصعب على الحزم بهدف دون رد، سجله لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

لا يمكن إنكار المستوى المميز لكوستا والهدف الذي سجله واقترابه من تعزيز التفوق في لقطة أخرى، ولكن من المستحيل تجاهل ما فعله راكان في الظهور الأول له كأساسي في دوري روشن مع النصر!

لمسة لاعب كبير

كرة القدم ليست صعبة ومعقدة كما يعتقد البعض، من السهل التفرقة بين اللاعب الذي يمتلك موهبة مميزة من غيره، وعندما نرى راكان اليوم سندرك أنه يستحق الكثير من الاهتمام والمتابعة، ليكون أحد أهم مكاسب النصر خلال الموسم الجاري 2026/2027.

راكان لم يشعر بأي رهبة تجاه الموقف للعب كأساسي في هذه المباراة التي خاضها النصر خارج ملعبه، بل ظهر بشخصية مميزة ومرونة تكتيكية في أداء الأدوار الهجومية والدفاعية في مركز المحور، مع العلم بأنه يجيد أيضًا التواجد في مركز الجناح الأيمن.

النجم الشاب الذي سبق له أن خاض تجربة احترافية قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي نيميخن الهولندي بفريق الشباب تحت 21، كان متداخلًا في كل لعبة، سواء محاولات قطع الكرة واسترجاعها من الخصم، أو حمل الكرة إلى الأمام والتمرير السريع للحفاظ على إيقاع ونسق الهجمة، وفعل كل شيء بإتقان شديد في أغلب اللحظات قبل خروجه في الدقيقة 66.

من أهم المميزات التي ظهرت راكان، هي قدرته على التمرير السريع قبل تغير شكل الهجمة، مما يجعله حاسمًا في الحفاظ على النسق وعدم تعطيل الهجمة، ليكون عنصرًا هامًا في الربط بين الوسط والهجوم، كما يضاف إلى ذلك قدرته على المراوغة وخفة حركته وتسديداته القوية المركزة.

راكان تميز في التمرير حيث لعب 26 تمريرة صحيحة من أصل 30 محققًا نسبة نجاح 87%، منها 19 تمريرة صحيحة من 22 في وسط الخصم، وهو ما ساعد النصر للوصول سريعًا إلى مناطق الخطورة لدى الحزم.

وبالنسبة للتسديدات، فكان راكان على وشك التسجيل مرتين لتتويج كل ما قدمه في هذه المباراة، ولكن الحارس يندريخ ستانيك كان له بالمرصاد في اللقطة الأولى ليحرمه من زيارة الشباك وفرض نفسه بشكل أكبر.

وأتيحت لراكان فرصة أخرى هو المسؤول الأول عن إهدارها، عندما حصل على كرة سانحة أمام المرمى في الدقيقة 55 ولكنه لعبها في المدرجات بغرابة شديدة.

هذا ما حدث بعد خروجه

لا يمكن توجيه اللوم كثيرًا لبوستيكوجلو على خروج راكان، لأنه من المنطقي عدم "حرقه" والاكتفاء بلعبه لفترة مناسبة من المباراة حتى يكتسب الخبرة ويكسر رهبة اللعب أمام الكبار.

ولكن خروج راكان ونزول عبد الله الحمدان في الدقيقة 66 من زمن اللقاء، أثر سلبيًا على النصر في عملية الخروج بالكرة والهروب من الضغط، بل فتح مساحات شاسعة في دفاع العالمي، وجعل الفريق مهددًا بتلقي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

الاعتماد على أنجيلو في وسط الملعب بعد خروجه، تسبب في الكثير من الهجمات الخطيرة لصالح الحزم، مما يعكس لنا الدور الهائل الذي لعبه راكان، ويؤكد أنه يستحق فرصة الظهور بشكل أكبر في المناسبات القادمة.

بوستيكوجلو أدرك خطورة الموقف جيدًا بعد الأزمات التي نتج عنها انتقال أنجيلو لخط الوسط بدلًا من الجناح، وأصلح هذا الخطأ الجسيم بدخول عبد الله الخيبري بدلًا منه في الدقيقة 83 لتتحسن الأوضاع قليلًا.

ولذلك، الدرس المستفاد هو أن راكان ليس موهبة عادية، وقد يكون "هدية الموسم" للنصر، وحقيقة احتكاكه بمدرسة كروية أوروبية في سن صغير بهولندا، ساهمت في تأسيسه بصورة أفضل ليصبح منافسًا قويًا لأي محترف أجنبي على اللعب بخط وسط العالمي.

تجاهلوا الصفقة الشتوية

ظهرت في الساعات الماضية العديد من الأنباء، حول رغبة النصر في التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لدعم فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو بصفقات أجنبية تساعده في النصف الثاني من الموسم.

سعد السبيعي، المستشار القانوني السابق في النصر، تحدث عن رغبة العالمي في التخلي عن لاعب الوسط العراقي حيدر عبد الكريم في سوق انتقالات يناير، لإقناع لجنة الرقابة المالية للسماح له بالتعاقد مع محور أجنبي من مواليد تحت السن.

وتحدث السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن خيارات النصر من اللاعبين الأجانب المواليد، الذين يجيدون في مركز المحور؛ قائلًا: "البوصلة تتجه إلى ناديي نيوم والحزم".

وعلى الرغم من عدم ذكره أي أسماء، إلا أنه من الطبيعي توجه الأنظار نحو الثنائي "المالي أمادو كونيه لاعب نيوم" و "الغيني أبو بكر باه نجم الحزم" الذي لعب اليوم ضد العالمي ولم يبهر مثلما فعل راكان.

المدرب السابق للنصر وهو جورج جيسوس، سبق أن تحدث عن موهبة راكان من قبل وقال إن المستقبل ينتظره ليكون أحد نجوم الفريق، وبعد ما قدمه راكان اليوم يجب على العالمي الاستماع جيدًا لنصيحة البرتغالي والانتباه لما فعله نجمه الشاب ومحاولة البناء عليه بدلًا من إنفاق الأموال على صفقة قد لا تصنع الفارق بالشكل المطلوب، وربما تضع المزيد من الضغوط المالية في ظل الخضوع للرقابة المالية النشطة.

برشلونة فعلها في ظل أزمته المالية وأخرج لنا لامين يامال وجافي وفيرمين لوبيز وباو كوبارسي وغيرهم، فهل يكررها النصر ويقدم لنا مواهب مميزة مثل راكان وغيره، تغنيه عن إنفاق الأموال الضخمة؟