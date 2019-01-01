فوزي لقجع: سنستخدم تقنية الفيديو بالدوري المغربي

رئيس الاتحاد المغربي يتحدث عن استخدام تقنية حكم الفيديو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، على ضرورة معاملة الأندية المغربية الأخطاء التحكيمية بحسن النية، من أجل استمرار منافسات الدوري المغربي بدون توتر.

لقجع قال خلال اجتماعه مع مسؤولي الأندية: "أنا لست مسرورًا لأننا بصدد وضع أداء الحكام تحت المجهر، ولا يمكن التساهل مع أي خطأ اقترب بسوء نية، ولكنني سأتقبل الأخطاء لأنها واردة والحكام بشر ولن أتساهل مع أي حالة حولها شبهات".

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رئيس الاتحاد المغربي تابع: "لا بديل عن استخدام تقنية حكم الفيديو بداية من الموسم المقبل، لأن الأمور صعبة وتتطلب الكثير من الآليات والإمكانيات، ولكن سنحاول توفيرها لضمان تنافس شريف تزول معه كل الشكوك".

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واختتم فوزي لقجع تصريحاته قائلًا: "كل من يقول أن هناك تعيينا موجهة لخدمة طرف على الآخر أمر مستحيل ولن أقبل به".

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جاء ذلك بعد كثرة الشكوى من جانب بعض الأندية، من الأخطاء التحكيمية خلال هذا الموسم، والتي أثرت على نتائج بعض المباريات.