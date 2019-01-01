فوزي غلام يهدي أطفال الجزائر 1000 حقيبة مدرسية

لاعب نابولي الإيطالي يمنح أطفال الجزائر المحتاجين حقائب مدرسية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

في لفتة إنسانية رائعة، قام فوزي غلام، الظهير الأيسر لفريق نابولي الإيطالي، ومنتخب الجزائر، بإهداف 1000 حقيبة مدرسية للطلاب، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الدراسي.

غلام نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو، أعلن فيه عن تكفله بإهداء حقائب مدرسية للطلبة المحتاجين، استعدادًا للعودة إلى المدارس.

المدافع الجزائري تبنى تحدي "كيلومتر وحيد مقابل محفظة"، والذي أطلقه بعض النشطاء، بحصول كل شخص على حقيبة مدرسية، مقابل الجري لمسافة كيلومتر واحد، وسيتم بعدها توزيع الحقائب على الأطفال المحتاجين".

فوزي غلام تعود على القيام بمثل هذه المبادرات الإنسانية، حيث قام في شهر ديسمبر الماضي، بإهداء قمصان نابولي وكرات تحمل توقيعه لمستشفى الأطفال "سونتوبونو" الإيطالية.

وعانى فوزي غلام من الإصابات خلال الفترة الماضية، وذلك على مستوى الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.

وشارك غلام مع نابولي هذا الموسم في 19 دقيقة فقط في مباراة الجولة الأولى، أمام فيورنتينا.