بعد فوزه بالسكوديتو.. رونالدو يدخل التاريخ وينفرد بإنجاز غير مسبوق!

كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يتوج ببطولات الدوري الثلاث الكبرى في أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يتوج ببطولات الدوري الثلاث الكبرى في أوروبا "إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا"، وذلك بعد تويجه بالسكوديتو مع يوفنتوس.

اللاعب البالغ من العُمر 34 عامًا والذي يخوض موسمه الأول مع البيانكونيري شهد على تتويجهم بالمسابقة المحلية للعام الثامن على التوالي، لتكون أول بطولة دوري له في إيطاليا.

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وكان رونالدو قد سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات بقميص مانشستر يونايتد، وذلك قبل الانتقال للعب في إسبانيا والتتويج بالليجا مرتين بقميص ريال مدريد، قبل أن يضيف لقب السكوديتو بقميص يوفنتوس لألقابه المحلية.

ولم يسبق لأي لاعب الجمع بين الألقاب الثلاثة، لينفرد رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات بإنجاز شخصي جديد.

وللمفارقة فإن الوحيد الذي حقق نفس الإنجاز على مستوى التدريب هو برتغالي أيضًا، وهو مدرب تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد السابق جوزية مورينيو.

ويعتبر السكوديتو هي البطولة الثانية لرونالدو مع يوفنتوس، بعد كأس السوبر الإيطالي.

يذكر أن رونالدو كان قد توج أيضًا بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في مسيرته، مرة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات بقميص النادي الملكي ريال مدريد.