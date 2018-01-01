النتائج المباشرة
الانتقالات

فورلان يعود للملاعب من بوابة الدوري الإندونيسي

آخر تحديث
التعليقات()
ISL
النجم الأوروجوياني وصل إلى 39 عاماً

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر نادي كالتينج كاليمنتان بوترا الإندونيسي أنه دخل في مفاوضات لضم النجم الأوروجوياني دييجو فورلان لصفوفه انطلاقاً من الموسم المقبل.

وتعددت محطات صاحب التسعة وثلاثين عاماً مؤخراً، إذ لعب في بلاده مع بينارول، ثم توجه للهند مع مومباي سيتي، ثم أخيراً مع كيتشي في هونج كونج.

وقال مدرب النادي الصاعد حديثاً للدوري الدرجة الأولى الإندونيسية إن فريقه في مفاوضات بالفعل مع ممثلي فورلان.

اختيارات المحررين

اسم مفاجيء يدخل ترشيحات ميلان لخلافة جاتوزو

روما يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية

وأشار المدرب أن الصفقة ستتم بناء على رغبة ملاك النادي ورغبتهم في إضافة اسماء تملك الخبرات لرفع أسهم الفريق في التنافس بالدوري.

وأكد شقيق اللاعب ووكيله وجود المفاوضات وذكر أنهم بانتظار وصول العرض الرسمي للنادي الإندونيسي بالوقت الراهن.

يُذكر أن آخر محطات فورلان مع الكرة الأوروبية كانت بقميص إنتر لموسم في 2011- 2012 وبعدها رحل لإنترناسيونال البرازيلي.

الموضوع التالي:
جول 25 - عبده عطيف: طموح عبد الله لا ينتهي ويستطيع اللعب في دوريات أوروبا
الموضوع التالي:
10 مهاجمين متوقع تألقهم في كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
لوفرين: صدارة الدوري الإنجليزي لا تعني شيئًا
الموضوع التالي:
سباليتي: العنصرية لم تؤثر على مجريات المباراة ونستحق العقاب
الموضوع التالي:
خاص - زميل ميسي السابق: المقارنة بينه وبين مارادونا غير عادلة
إغلاق