مانشستر يونايتد

فورلان: رونالدو مغرور وأناني وليس خليفة بيكهام

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دييجو فورلان يتحدث حول كريستيانو رونالدو وسلوكياته خارج الملعب مقارنة ببيكهام

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال دييجو فورلان إن كريستيانو رونالدو لا يمكن اعتباره خليفة ديفيد بيكهام في مانشستر يونايتد بسبب اختلافهما تمامًا.

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وتحدث دييجو فورلان حول شخصية كريستيانو رونالدو خارج الملعب، بعيدًا عن الإنجازات التاريخية التي حققها خلال مسيرته.

وحول ذلك، قال فورلان إن كريستيانو رونالدو كان أنانيًا ومغرورًا بشكل كبير حين كان في مانشستر يونايتد.

وأضاف: "كان يشعر بأنه الأفضل دائمًا، وكان يقضى معظم أوقاته بالقرب من المرآة، وكان كثير النظر فيها"

وتابع: "لم يكم رونالدو شخصَا غير مسؤول داخل الملعب، ولكن التحفظات التي أتحدث عنها كانت حول التصرفات غير المسؤولة خارج الملعب"

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يذكر أن فورلان قد لعب بجوار رونالدو لموسم واحد في 2004، الموسم الذي شهد الخلاف الشهير بين النجم الأوروجوياني والسير أليكس فيرجسون.

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