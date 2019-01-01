رئيس فورتونا دوسلدورف يلغي قرار إقالة فريدهيلم فونكل بعد هجوم الجماهير

روبرت شفر رئيس نادي فورتونا دوسلدورف يقرر التراجع عن إقالة المدير الفني فريدهيلم فونكل بعد ثورة الجماهير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف عن عودة التفاوض من جديد مع المدير الفني للفريق فيردهيلم فونكل من اجل استمراره في منصبه بالقيادة الفنية للنادي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقع الإلكتروني وأكد خلاله أن التفاوض مع المدير الفني قد تم استئنافه بجلسة جمعت رئيس النادي به.

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وكان النادي قد أعلن بالأمس الجمعة عن رحيل المدير الفني للفريق، وهو ما تسبب في ثورة عارمة بين صفوف جماهير فورتونا.

وكتب النادي في البيان الذي نشره اليوم: "فورتونا دوسلدورف والمدير الفني فيردهيلم فونكل عادا للتفاوض بشأن التجديد، ونسعى لإيجاد حلًا مناسبًا قبل اللقاء المقبل ضد أوجسبورج".

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وقال رئيس النادي روبرت شافر: "جلسنا من جديد مساء الأمس من أجل التحدث حول التجديد مرة أخرى، لقد أدركنا أننا كنا مخطئان عندما قررنا أن نصر على موقفنا، ومن أجل مصلحة الفريق نقوم حاليًا بتصليح ذلك الخطأ".

جدير بالذكر أن فريق فورتونا يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.