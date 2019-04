فودين يصبح أصغر اللاعبين تسجيلاً لمانشستر سيتي في البريميرليج

نجح لاعب الوسط الشاب فيل فودين، في مكافأة المدرب بيب جوارديولا على ثقته به، بمواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي.

فودين نجح في افتتاح التسجيل أمام سبيرز، بعد مرور 5 دقائق، من المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

ماذا قدم المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

الهدف يجعله اللاعب الأول المولولد في الألفينيات الذي يسجل لمانشستر سيتي في البطولة.

3 - Phil Foden is the first player born in the 2000s to score a goal for Man City, and is their third youngest scorer in the competition overall (18y 327d). Chosen. #MCITOT pic.twitter.com/GM3Tns3h76