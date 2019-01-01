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الدوري الإنجليزي الممتاز

فودين يصبح أصغر اللاعبين تسجيلاً لمانشستر سيتي في البريميرليج

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Stu Forster
اللاعب الشاب وضع سيتي في الأسبقية أمام سبيرز
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح لاعب الوسط الشاب فيل فودين، في مكافأة المدرب بيب جوارديولا على ثقته به، بمواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي.

فودين نجح في افتتاح التسجيل أمام سبيرز، بعد مرور 5 دقائق، من المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

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الهدف يجعله اللاعب الأول المولولد في الألفينيات الذي يسجل لمانشستر سيتي في البطولة.

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ويعد أيضاً هو اللاعب الثالث المولود بنفس الحقبة ويسجل في المسابقة بشكل عام.

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ويعتبر هدف فودين هو الأول له مع سيتي في البريميرليج، بعد 12 مباراة خاضها صاحب الـ18 عاماً مع الفريق.

يذكر أن الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 86 نقطة على صدارة البريميرليج، ليتفوق على ليفربول صاحب الـ85، قبل مواجهة الريدز مع كارديف سيتي هذا الأسبوع.

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