فودين يصبح أصغر اللاعبين تسجيلاً لمانشستر سيتي في البريميرليج

اللاعب الشاب وضع سيتي في الأسبقية أمام سبيرز

نجح لاعب الوسط الشاب فيل فودين، في مكافأة المدرب بيب جوارديولا على ثقته به، بمواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي.

فودين نجح في افتتاح التسجيل أمام سبيرز، بعد مرور 5 دقائق، من المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

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الهدف يجعله اللاعب الأول المولولد في الألفينيات الذي يسجل لمانشستر سيتي في البطولة.

3 - Phil Foden is the first player born in the 2000s to score a goal for Man City, and is their third youngest scorer in the competition overall (18y 327d). Chosen. #MCITOT pic.twitter.com/GM3Tns3h76 — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2019

ويعد أيضاً هو اللاعب الثالث المولود بنفس الحقبة ويسجل في المسابقة بشكل عام.

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ويعتبر هدف فودين هو الأول له مع سيتي في البريميرليج، بعد 12 مباراة خاضها صاحب الـ18 عاماً مع الفريق.

يذكر أن الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 86 نقطة على صدارة البريميرليج، ليتفوق على ليفربول صاحب الـ85، قبل مواجهة الريدز مع كارديف سيتي هذا الأسبوع.