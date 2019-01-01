فودين: نستطيع الفوز على يونايتد وتقديم مباراة جيدة

فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على قدرة فريقه في تحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي على قدرة فريقه في تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فودين وأبدى خلالها سعادة كبيرة لمساعدته لفريقه في تحقيق الفوز أمام توتنهام في الجولة الماضية.

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وقال فودين: "أنا سعيد للغاية لأنني ساعدت الفريق وحققنا الفوز، لكن هدفي سيكون هامًا فقط بنهاية الموسم، فلا يزال لدينا أربع مباريات صعبة للغاية متبقية في الدوري".

وأضاف: "نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل تلك المباريات وأن نستمر في تقديم مستويات طيبة، فأنا لا أرى أن ليفربول سيخسر أي نقاط".

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وأكمل عن مواجهة مانشستر يونايتد: "هي مواجهة صعبة لكن أنا أعلم أننا نستطيع أن نذهب لهناك ونحقق الفوز ونلعب مباراة جيدة، لو فعلنا ذلك سنكون أقرب بخطوة، لذا دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن فودين كان قد سجل هدف فريقه مانشستر سيتي الوحيد في مواجهة توتنهام بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.