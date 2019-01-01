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الدوري الإنجليزي الممتاز

فودين: لن أرحل عن مانشستر سيتي وأبحث عن المشاركة بانتظام

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Getty Images
تعرف على تصريحات فودين حول مستقبله في مانشستر سيتي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، أنّه لن يرحل عن السيتزنز وسيقاتل للعب أساسيًا رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية.

فودين لعب 876 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي.

وقال فودين في تصريحات صحفية: "من الجيد اللعب لمنتخب تحت 21 عامًا والحصول على دقائق خلال هذه الفترة وخاصة وأنني لا ألعب كثيرًا مع مانشستر سيتي".

وتابع: "اللاعب يحتاج إلى المشاركة بانتظام حتى يصبح أفضل فنيًا ويتطور وسوف أقاتل لأجل الحصول على هذه الفرصة مع فريقي".

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فودين جدد عقده لست مواسم في ديسمبر الماضي والمدرب بيب جوارديولا أكد أهميته في خطته لمستقبل الفريق.

وعلّق بيب على موقف اللاعب بقوله: "يمكن أن يلعب لدقائق أكثر أو أقل، فاللاعب لا يزال بعمر 19 عامًا وهذا أول موسم له مع الفريق الأول".

واختتم: "إنّه مشروع للمستقبل وأتمنى أن يستمر معنا لـ 10 أو 12 موسم آخر وسوف يحصل على دقائق لعب أكثر دون شك".

جدير بالذكر أنّ بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع فودين خلال الصيف المقبل.

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