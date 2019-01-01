فودين: لن أرحل عن مانشستر سيتي وأبحث عن المشاركة بانتظام

تعرف على تصريحات فودين حول مستقبله في مانشستر سيتي

أكد فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، أنّه لن يرحل عن السيتزنز وسيقاتل للعب أساسيًا رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية.

فودين لعب 876 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي.

وقال فودين في تصريحات صحفية: "من الجيد اللعب لمنتخب تحت 21 عامًا والحصول على دقائق خلال هذه الفترة وخاصة وأنني لا ألعب كثيرًا مع مانشستر سيتي".

وتابع: "اللاعب يحتاج إلى المشاركة بانتظام حتى يصبح أفضل فنيًا ويتطور وسوف أقاتل لأجل الحصول على هذه الفرصة مع فريقي".

فودين جدد عقده لست مواسم في ديسمبر الماضي والمدرب بيب جوارديولا أكد أهميته في خطته لمستقبل الفريق.

تفاصيل التعاقد الأغلى في تاريخ بايرن ميونخ 💸 يعاني من إصابة في الرباط الصليبي! 🤕 pic.twitter.com/T6HGTafueF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

وعلّق بيب على موقف اللاعب بقوله: "يمكن أن يلعب لدقائق أكثر أو أقل، فاللاعب لا يزال بعمر 19 عامًا وهذا أول موسم له مع الفريق الأول".

واختتم: "إنّه مشروع للمستقبل وأتمنى أن يستمر معنا لـ 10 أو 12 موسم آخر وسوف يحصل على دقائق لعب أكثر دون شك".

جدير بالذكر أنّ بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع فودين خلال الصيف المقبل.