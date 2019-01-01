فودين: أتعلم من أجويرو وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات فودين عقب فوز مانشستر سيتي على توتنهام

عبّر فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بمساعدة الفريق على الفوز أمام توتنهام وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مشيدًا بمستوى سيرجيو أجويرو.

فودين سجل هدف فوز مانشستر سيتي على توتنهام ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال فودين في تصريحات عقب المباراة: "الكون أجويرو قام بعمل رائع حينما مرر لي الكرة وجعلني في أفضل موقف للتسجيل. لن أنسى مساعدته لي في أول أهدافي بالدوري الإنجليزي".

وتابع: "وظيفتي كلاعب وسط مهاجم هي بناء الهجمات وتسجيل الأهداف وفخور بأنني ساعدت أصدقائي على جلب النقاط الثلاثة".

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أبرز النقاط الفنية لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ✍️



◀️https://t.co/gcxkZZRz3Z pic.twitter.com/r0ShK2Cxxt — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

لاعب مانشستر سيتي أكد أنّ السباق على بطولة البريميرليج لا يزال طويلُا وأنّ السيتزنز سيبقى في المنافسة حتى النهاية.

واختتم: "أحاول التعلم من كل لاعب في الفريق لتطوير مستواي وتقديم الأفضل. سوف أتابع مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي وأتمنى أن يخسروا المباراة للبقاء في الصدارة".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد والتي سيخوضها يوم الأربعاء المقبل.