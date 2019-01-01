فوتبول مانيجر 2020: أبرز مواهب الهجوم، الوسط وخط الدفاع في اللعبة

إذا كنت من محبي فوتبول مانيجر، يجب ألا يفوتك التعرف على أبرز مواهب نسخة 2020 في كل الخطوط مروراً بحراسة المرمى مروراً بالدفاع والوسط ونهايةً بالهجوم

من المُنتظر أن تُصدر النسخة الجديدة من فوتبول مانيجر وهي إصدار 2020 في شهر نوفمبر الحالي وسط انتظار وشغف كبيرين من محبي اللعبة، وأحد أكثر الخيارات المذهلة فيها هي القدرة على اكتشاف أبرز مواهب كرة القدم في السنوات المقبلة أي قبل فوات الآوان، يكفي أن فريق هوفينهايم الألماني كان قد كشف في وقت سابق أن اللعبة كانت سبباً في التعاقد مع فيرمينو مهاجم ليفربول الحالي.

سواء كنت ترغب في تطبيق سياسة جلب الشباب والتي ستكون متواجدة تلقائياً في بعض الأندية الشهيرة بتلك الفلسفة مثل أياكس أمستردام الهولندي، بورتو وبنفيكا البرتغاليين بالإضافة إلى أندية أخرى مثل ريد بول سالزبورج المنبع الرئيسي للفريق الأول للايبزيج، أو كنت تريد تدريب فريق كبير مثل مانشستر يونايتد مثلاً، ففي كلتا الحالتين يجب عليك البحث عن اللاعبين الصغار.

في هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة أبرز اللاعبين الموهوبين في كل المراكز تقريباً والذي يجب أن يضعهم كل مستخدم للعبة في اعتباراته من أجل التعاقد معهم وضمهم للفريق الذي يدربه، لأنهم الأكثر قابلية للنجومية في أسرع وقت ممكن وفي المقابل لن يكلفوا الكثير من المال أيضاً وهو ما يجعلهم بمثابة ضربة مزودجة.

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أبرز مواهب خط الهجوم في فوتبول مانيجر 2020

يعتبر جواو فيلكس هو أبرز مواهب خط الهجوم بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية بالنسبة للاعب في عمره، والتي جعلته ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لذا من الصعب التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة بسبب قيمته الحالية، ولكنه أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

تألق الإنجليزي جادون سانشو جناح مانشستر سيتي السابق والفائز بجائزة NxGn 2019 بعد انتقاله إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني وقام ساوثجيت باستدعائه للمنتخب الإنجليزي، لذا سيكون لاعباً مكلفاً بطبيعة الحال ولكن إذا كنت تدرب نادياً كبيراً وتستطيع تحمل تكاليفه فسوف يستحق ذلك.

هناك العديد من اللاعبين الآخرين الرائعين الذي يمكن الاعتماد عليهم مثل النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج وظاهرة الموسم الحالي، وكذلك الناشئ ماسون جرينوود الذي قرر سولشار منحه الفرصة وضمه للفريق الأول لمانشستر يونايتد بسبب عدم التعاقد مع بديل للثنائي سانشيز ولوكاكو اللذان انتقلا إلى الإنتر، بالإضافة إلى أنسو فاتي مفاجأة برشلونة هذا الموسم وتروي باروت المهاجم الأيرلندي الواعد لفريق توتنهام، وحتى البرتغالي فابيو سيلفا سيكون صفقة جيدة.

هناك خيارات أخرى مثل البرازيليين جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال الجديد وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بالإضافة إلى كالوم هودسون أودوي الذي تمكن تشيلسي من الحفاظ عليه وتجديد عقده، ولكن عليك أن تدفع بعض المال من أجل ضمان الحصول على خدماتهم.

اللاعب العمر الجنسية النادي إيرلينج هالاند 19 النرويج ريد بول سالزبورج جادون سانشو 19 إنجلترا بروسيا دورتموند دانيلو سيكان 18 أوكرانيا دينامو كييف ليوناردو كامبانا 18 الإكوادور برشلونة لينكولن 18 البرازيل فلامينجو ويليام جوبيلز 18 فرنسا موناكو جابرييل مارتينيلي 18 البرازيل أرسنال بيترو بيليجري 18 إيطاليا موناكو ماسون جرينوود 17 إنجلترا مانشستر يونايتد رودريجو 18 البرازيل ريال مدريد فينيسيوس جونيور 19 البرازيل ريال مدريد كالوم هودسون أودوي 18 إنجلترا تشيلسي عادل عوشيشي 17 فرنسا باريس سان جيرمان كايو جورجي 17 البرازيل سانتوس أنسو فاتي 16 إسبانيا برشلونة تروي باروت 17 أيرلندا توتنهام جواو فيلكس 18 البرتغال أتلتيكو مدريد لي هاركين 16 أيرلندا وولفرهامبتون لوي باري 16 إنجلترا برشلونة فابيو سيلفا 17 البرتغال بورتو

أبرز مواهب خط الوسط في فوتبول مانيجر 2020

مدح بيب جوارديولا الواعد فيل فودين كثيراً وقال أنه يتوقع منه أن يكون أحد أفضل اللاعبين في مركزه في السنوات القليلة المقبلة واصفاً إياه بأنه أبرز موهبة قام بالعمل معها في مسيرته التدريبية، ويجب أن يكون على قائمة اللاعبين الذي ترغب بالتوقيع معهم، هناك أيضاً تاكيفوسا كوبا لاعب ريال مديد الذي انضم للملكي هذا الصيف ونجم برشلونة السابق ألا وهو الهولندي تشافي سيمونز.

يوجد لاعبين أخرين مميزين أمثال كاراموكو ديمبلي ناشئ سيلتك الأسكتلندي، ريان جرافينبرخ، وتياجو ألمادا نجم فيليز سارسفيلد الأرجنتيني والذي يُطلق عليه ليونيل ميسي الجديد، ولا يمكن أن ننسى الكوري الجنوبي لي كانج إن خريج أكاديمية فالنسيا والفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم تحت 20 عام ويعد من أبرز مواهب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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اللاعب العمر الجنسية النادي لي كانج إن 18 كوريا الجنوبية فالنسيا هيروهي تسيتايشفيلي 18 أوكرانيا دينامو كييف تاكيفوسا كوبا 18 اليابان ريال مدريد محمد إحتارين 17 هولندا أيندهوفن تياجو ألمادا 18 الأرجنتين فيليز سارسفيلد سيرخيو جوميز 19 إسبانيا بروسيا دورتموند ريان جرافينبرخ 17 هولندا أياكس دومينيك سوبوسلاي 18 المجر ريد بول سالزبورج هوجو فيلكس 15 البرتغال بنفيكا ساندرو تونالي 19 إيطاليا بريشيا فيل فودين 19 إنجلترا مانشستر سيتي إفراين ألفاريز 17 المكسيك لوس أنجلوس جالاكسي ستيف مفوي 17 الكاميرون أزور ستار ياوندي ماتياس بالاسيوس 17 الأرجنتين سان لورينزو بيدري 16 إسبانيا لاس بالماس / برشلونة جيوفاني رينا 16 الولايات المتحدة بروسيا دورتموند دانييل مالديني 17 إيطالي ميلان إدواردو 16 أنجولا رين تشافي سيمونز 16 هولندا باريس سان جيرمان هارفي إليوت 16 إنجلترا ليفربول كاراموكو ديمبيلي 16 أسكتلندا سيلتك

أبرز مواهب خط الدفاع في فوتبول مانيجر 2020

يملك ليفربول ثنائي مميز للغاية في خط الدفاع وهما الهولنديان كي يانا هوفر وسيب فان دين بيرج ويأمل العملاق الإنجليزي أن يحظيا بنفس بداية فان دايك أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، هناك مواهب دفاعية أخرى مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي وإيثان أمبادو موهبة تشيلسي.

يتواجد سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام والذي اختار تمثيل المنتخب الأمريكي للقائمة، هناك أيضاً سباستيان ولوكويش مدافع كالياري والذي يعتبر من أبرز لاعبي خط الدفاع في الدوري الألماني، ويوجد أيضاً الأسكتلندي ليام موريسون والذي مقارنته بمات هوميلز ويتمنى أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول في أقرب فرصة ممكنة.

اللاعب العمر الجنسية النادي أوزان كاباك 19 تركيا شالكة خوان ميراندا 19 إسبانيا برشلونة كي يانا هوفر 17 هولندا ليفربول بنوا بدياشيلي 18 فرنسا موناكو إيريك جارسيا 18 إسبانيا مانشستر سيتي إيثان أمبادو 18 ويلز تشيلسي سيرجينو ديست 18 الولايات المتحدة أياكس سباستيان ولوكويش 19 بولندا كالياري لوان كانديدو 18 البرازيل لايبزيج رايان آيت نوري 18 فرنسا أنجيه جوناثان بانزو 18 إنجلترا موناكو ماكس أرونز 19 إنجلترا نورويتش سيتي سيب فان دي بيرج 17 هولندا ليفربول تيموثي بيمبيل 16 فرنسا باريس سان جيرمان ليام موريسون 16 أسكتلندا بايرن ميونخ

أبرز مواهب حراسة المرمى في فوتبول مانيجر 2020

بدأت المقارنات مبكراً بين كريستيان فروشتل والأسطورة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ حالياً وهو ما يحكي الكثير عن ناشئ البافاري والذي من المتوقع أن يكون خليفته في السنوات المقبلة، هناك أيضاً البرازيل جابرييل برازاو الذي يلعب لصفوف الإنتر ويأمل بأن يحذو حذو أليسون وإيدرسون، كما تعاقد السيتي مع الأمريكي جافين بازونو في وقت مبكر من هذا العام في صفقة للمستقبل.