فوتبول مانجر 2023: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات وأكثر

"جول GOAL" يقدم لكم كل المعلومات التي تحتاجون إلى معرفتها عن النسخة القادمة من لعبة "فوتبول مانجر".

من المتوقع أن تصل لعبة "فوتبول مانجر 2023" إلى متاجر ألعاب الفيديو في وقت لاحق في العام الجاري، ومن المؤكد أنها ستوفر الكثير من المرح والإثارة والخبرة الإدارية الافتراضية للاعبين.

تم إصدار نسخة 2022 من لعبة "فوتبول مانجر" في نوفمبر من العام الماضي، وباعت أكثر من مليون نسخة في منصات الحاسب الشخصي المختلفة وحدها في أقل من عام، ومن المقرر أن تستمر سلسلة الألعاب الناجحة في أحدث إصداراتها "فوتبول مانجر 2023".

وإذا كنت تفكر في الحصول على اللعبة لنفسك أو كهدية لشخص ما، وتتساءل عما هو جديد، أو كنت تشعر بالفضول بشكل عام، فإن "جول GOAL" سيعطيك كل المعلومات التي تحتاجها عن النسخة الجديدة من "فوتبول مانجر".

ما هو تاريخ إصدار فوتبول مانجر 2023؟

لم يتم تأكيد موعد إصدار لعبة "فوتبول مانجر 2023" بعد، لكن تم إصدار آخر ثلاث نسخ من اللعبة خلال شهر نوفمبر، ومن المحتمل أن يتم إصدار نسخة 2023 من اللعب في نفس الوقت تقريبًا من العام الجاري.

ما هي أسعار لعبة فوتبول مانجر 2023؟

النسخة السعر فوتبول مانجر 2023 لم يحدد بعد فوتبول مانجر 2023 (إكس بوكس) لم يحدد بعد فوتبول مانجر 2023 (تاتش) لم يحدد بعد فوتبول مانجر 2023 (الهاتف المحمول) لم يحدد بعد

لم يتم الكشف عن سعر "فوتبول مانجر 2023" بعد، لكن نسخة 2022 من اللعبة كانت بقيمة 54.99 دولار أمريكي، وليس من المتوقع أن يخضع السعر لتغييرات هائلة.

هناك أيضًا توقع بالحصول على خصم بنسبة تصل إلى 10% في حالة الحجز المسبق، وهي نفس قيمة الخصم للحجز المسبق من نسخة "فوتبول مانجر 2022".

أما فيما يتعلق بالمتاجر، يمكن شراء "فوتبول مانجر 2023" لأجهزة الحاسب الشخصي عبر متاجر "Epic" أو "Steam" أو متجر "Sega" الرسمي، بالإضافة إلى متجر مايكروسوفت.

ومن المتوقع أن تكون نسخة "فوتبول مانجر 2023" على منصتي "إكس بوكس" و"تاتش" أرخص من لعبة الحاسب الشخصي الكاملة، على غرار نسخة العام الماضي.

وتم تسعير إصدار "فوتبول مانجر 2022" على منصة "إكس بوكس" وإصدار "تاتش" بسعر 39.99 دولار أمريكي.

ما هي الأجهزة التي يمكن لعب "فوتبول مانجر 2023" عليها؟

من المحتمل أن تكون لعبة "فوتبول مانجر 2023" متاحة للعب على أجهزة الحاسب الشخصي، وأجهزة "ماك"، ومنصة "إكس بوكس" والهواتف المحمولة.

تم إطلاق إصدار لعبة "فوتبول مانجر 2022" لمنصة "إكس بوكس" والهواتف المحمولة في نفس تاريخ إصدار اللعبة للحواسب الشخصية وأجهزة "ماك"، ومن المتوقع أن يتم الأمر نفسه في نسخة 2023.

ما هي المميزات الجديدة التي ستوفرها "فوتبول مانجر 2023"؟

يمكن أن نشهد في "فوتبول مانجر 2023" مجموعة من المميزات الجديدة المضافة إلى اللعبة، حيث يأمل المطورون في إرضاء القاعدة الجماهيرية الضخمة للعبة الفيديو.

أحد أكبر الأخبار التي ينتظرها المشجعون هو احتمال عودة نادي يوفنتوس الإيطالي ليكون واحدًا من الأندية القابلة للعب في اللعبة.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "كونامي" اليابانية عن انتهاء ترخيص يوفنتوس مع لعبة "eFootball" وقد يمهد هذا الطريق لعودة السيدة العجوز إلى لعبة المحاكاة الإدارية.

لسنوات، كان على اللاعبين اختيار النسخة البديلة من يوفنتوس في اللعبة، فريق اسمه Zebre.

بصرف النظر عن طريقة اللعب المحسّنة بشكل عام، يعد دمج كرة القدم النسائية في قاعدة بيانات اللعبة ميزة أخرى يأمل المشجعون في رؤيتها في "فوتبول مانجر 2023".

قام المطورون وراء "فوتبول مانجر" ببناء قاعدة بيانات وتكنولوجيا لكرة القدم النسائية لعدد من السنوات، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستصبح جاهزة للتشغيل في الوقت المناسب لإصدار "فوتبول مانجر 2023".

الفيديو التشويقي للعبة فوتبول مانجر 2023

لم يتم إصدار المقطع الدعائي التشويقي الخاص بلعبة "فوتبول مانجر 2023" بعد، ويمكن توقع ظهور المقطع الدعائي بشكل عام قبل شهرين من إطلاق اللعبة.

من خلال أخذ الملاحظات من الجدول الزمني لنسخة العام الماضي، يمكن للجماهير توقع إلقاء نظرة خاطفة على لعبة المحاكاة في سبتمبر 2022.