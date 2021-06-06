فوتبول مانجر 2022: موعد الصدور، الأسعار، أحدث الأخبار وكل ما تريد معرفته

نقترب من نسخة جديدة من لعبة فوتبول مانجر 2022 فتعرف علي موعد صدورها الرسمي..

عشاق الألعاب التكتيكية في كرة القدم ينتظرون وبشغف إصدار نسخة 2022 من لعبة فوتبول مانجر الشهيرة، والتي تتيح لك إظهار روح المدرب بداخلك.

وتتميز اللعبة الشهيرة بأنها تميل للواقعية وتعطي للاعب فرصة ليخوض تجربة قيادة فريق والوصول به إلى الإنجازات المطلوبة وتحقيق النجاحات المختلفة.

وفي هذا التقرير من موقع جول سنستعرض معًا موعد إصدار نسخة 2022 من لعبة فوتبول مانجر.

ما هو موعد صدور لعبة فوتبول مانجر 2022؟

في النسخة الماضية من البطولة صدرت في 24 نوفمبر 2021 والذي كان موعدًا متأخرًا عن إصدار آخر نسختين من البطولة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الموعد المتوقع لصدور النسخة القادمة من البطولة سيكون في 26 أكتوبر 2021 وقد يمتد إلى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر للعام ذاته.

وإن قمت بطلب مسبق للعبة ستحصل على فرصة تجربة نسخة beta من اللعبة والتي تصدر قبل موعد الإصدار الرسمي والكامل بأسبوعين تقريبًا.

ما هي أنظمة التشغيل التي تدعم فوتبول مانجر 2022؟

بطبيعة الحال وكما هو معروف لعشاق اللعبة فإن فوتبول مانجر تعمل على نظام pc، وقد تستطيع الاستمتاع بها عبر أنظمة Windows macOS عن طريق تطبيق Steam بالإضافة إلى xbox.

ما هو سعر فوتبول مانجر 2022؟

لم يتم تحديد السعر الرسمي للعبة حتى الآن ولكن إن نظرنا إلى آخر نسخة من اللعبة سنجد أن سعرها على نظام PC وصل إلى 50 دولارًا عن طريق برنامج steam بينما على Xbox كان السعر 40 دولارًا.

ومن المتوقع ألا تزيد الأسعار في نسخة هذا العام عن النسخة الماضية.