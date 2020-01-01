فوبير: قميص ريال مدريد الأبيض السبب في بدانتي

اللاعب يصنف من أفشل صفقات الملكي بتاريخه

عاد جوليين فوبير، اللاعب الفرنسي السابق، بالحديث إلى تجربته غير الناجحة مع ريال مدريد وكشف كواليس الصفقة وسبب فشله في إسبانيا.

الجناح الفرنسي انتقل إلى صفوف النادي الملكي في 2009 على سبيل الإعارة من وست هام، ولعب فقط مباراتين واشتهر عندما التقطته الكاميرات نائماً في دكة البدلاء.

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وعن فترته بمدريد يقول فوبير مع "موفيستار": "لم أكن يوماً ما صاحب جسد رياضي مذهل، ولكن كنت أحافظ على قوامي، القميص الأبيض يجعلك تبدو بديناً".

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وأكمل: "اتصل بي شخص فرنسي وقال لي إنه يعمل مع ريال مدريد ويريد ضمي للفريق، شعرت بأن الأمر مزحة، ولكن عندما يتصل بك ريال مدريد حتى ولو عمرك 80 عاماً ستجيب بنعم".

وعن عدم مشاركته ولقطته الشهيرة على مقاعد البدلاء: "عندنا لا تحصل على الفرصة كيف تثبت نفسك؟ لم أكن نائماً، كنت أشاهد المباراة وعيني مفتوحة، ولكن البعض يقول كلاماً لإحداث ضجة وهذا تسبب بأذى لي ولأطفالي".

وحول واقعة تغيبه عن التدريبات بدون إذن: "لم أكن أتحدث الإسبانية وأعتمد على من يتحدثون الإنجليزية أو لاسانا ديارا لمعرفة المواعيد ويومها لم أسأل أي أحد، الأمر لم يكن في صالحي بالتأكيد وأضر بي".

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ولعب فوبير مجموع 54 دقيقة فقط بقميص الملكي قبل عودته مرة أخرى بنهاية الموسم إلى صفوف وست هام.