فوائد فشل صفقة ميسي؟ طفرة اقتصادية تبشر بصيف ناري لبرشلونة!

أنباء سارة لعشاق النادي الكتالوني

مؤشرات إيجابية ظهرت لنادي برشلونة الفترة الأخيرة، تؤكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح نحو تحسن الحالة الاقتصادية خلال الموسم القادم.

برشلونة رحل عنه مؤخرًا الثلاثي جيرارد بيكيه، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وهو الأمر الذي ساعد على توفير مبالغ طائلة من رواتب اللاعبين.

تقارير صحفية إسبانية أكدت أن حد الرواتب في برشلونة يجب وصوله إلى 400 أو 450 مليون يورو الموسم المقبل، مما يتطلب خفضًا كبيرًا لميزانية الموسم المنصرم الذي شهد تحمل النادي مصاريف الصفقات بمساعدة الروافع الاقتصادية.

ووصل سقف الرواتب مع بداية موسم 2022/2023 إلى 656 مليون يورو بعد التعاقد مع العديد من اللاعبين، لكن رحيل بيكيه وبوسكيتس وألبا بالإضافة لأنطوان جريزمان تسبب في خفض الأعباء المالية بحوالي 126 مليون يورو.

ويطمح النادي الكتالوني في الاستمرار في توفير المزيد من الموارد وكسب بعض الأموال من اللاعبين المعارين، من أجل المساهمة في القيام بصفقات جديدة لتدعيم الفريق هذا الصيف.

وتعتبر الحقيقة التي لا مفر منها أن برشلونة سيكون بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين لتوفير الموارد الاقتصادية اللازمة لدعم فريق المدرب تشافي هيرنانديز، وربما يساهم فشل النادي في إعادة ليونيل ميسي في إعفاء برشلونة من الراتب المرتفع للنجم الأرجنتيني الذي كان سيعقد الأمور كثيرًا على الرئيس جوان لابورتا وماتيو أليماني مدير شؤون كرة القدم من أجل ضبط الميزانية.