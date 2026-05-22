فواز ودربحة يمثلان "دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في إيطاليا ضمن كأس العالم للأندية 2026

يشارك فريقا «FWZ» بقيادة صانع المحتوى الكويتي فواز، و«DR7» بقيادة صانع المحتوى السعودي دربحة، في بطولة «كأس العالم للأندية 2026» التابعة لـ«دوري الملوك»، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من الفرق العالمية التابعة لمنظومة الدوري.

وتأتي مشاركة الفريقين ممثلين عن «دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن البطولة السنوية الأكبر لـ«دوري الملوك»، والتي تجمع 16 فريقاً من مختلف النسخ الإقليمية حول العالم، في حدث يمزج بين كرة القدم التنافسية وصناعة المحتوى والترفيه الرقمي، بحضور أسماء بارزة من نجوم الكرة وصناع المحتوى العالميين.

وكان فريق «DR7» قد ضمن تأهله بعد تتويجه بلقب «كأس دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» العام الماضي، فيما تم الإعلان عن مشاركة فريق «FWZ» ليكون ثاني ممثلي المنطقة في البطولة العالمية.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة فرق يقودها عدد من أشهر نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم، من بينهم البرازيلي نيمار جونيور عبر فريق «فوريا»، والإسباني لامين يامال من خلال فريق «لا كابيتال»، إلى جانب أسطورة الدوري الألماني حسن صالح حميديتش، وعدد من الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضة والترفيه الرقمي.

واختيرت إيطاليا لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة بفضل تاريخها الكروي العريق، وقاعدة جماهيرها الكبيرة، إضافة إلى النمو اللافت الذي حققته نسخة «دوري الملوك» الإيطالية منذ إطلاقها العام الماضي، من حيث التفاعل الجماهيري والشراكات التجارية والحضور الرقمي.

وتعد بطولة «كأس العالم للأندية» الحدث الأبرز في أجندة «دوري الملوك»، الذي تحول خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أسرع المنظومات الرياضية والترفيهية نمواً على مستوى العالم، مع توسع بطولاته لتشمل البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المكسيك، وإسبانيا.

ويدافع فريق «لوس ترونكوس» الإسباني عن لقبه العالمي الذي توج به العام الماضي في باريس، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة أيضاً فريق «فوريا» البرازيلي المملوك لنيمار، و«لا كابيتال» بقيادة لامين يامال، و«نو رولز» بطل ألمانيا بقيادة حسن صالح حميديتش ونجله نيك، إضافة إلى «أتلتيكو بارثيروس» المكسيكي بقيادة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز.

وواصل «دوري الملوك» ترسيخ حضوره العالمي من خلال أرقام قياسية على مستوى المشاهدات والتفاعل الرقمي، إذ سجلت نسخة باريس 2025 أكثر من 102 مليون مشاهدة عبر البث المباشر، إلى جانب 1.4 مليار ظهور رقمي، و950 مليون مشاهدة للفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد رؤساء فرق «دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بعد ختام البطولة العالمية، للعودة إلى منافسات المنطقة خلال خريف 2026، في ظل استمرار التحضيرات للموسم الجديد.

وشهدت الأسابيع الماضية مشاركة كل من أبو فلة، رئيس فريق «ABO FC»، وعبسي، رئيس فريق «3BS»، في الجولة الأوروبية الخاصة بـ«دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي شملت حضور نهائيات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بهدف متابعة المواهب واختيار لاعبين لدعم فرقهم استعداداً للموسم المقبل.

ويعد «دوري الملوك» مشروعاً رياضياً وترفيهياً عالمياً أطلقه النجم الإسباني جيرارد بيكيه، ويقدم نموذجاً حديثاً لكرة القدم السباعية بأسلوب سريع وتفاعلي مستوحى من ثقافة الألعاب الإلكترونية والبث الرقمي، مع اعتماد كبير على صناع المحتوى والمؤثرين ونجوم كرة القدم في قيادة الفرق وصناعة التجربة الجماهيرية.