فواز القرني: كنت أعاني من إصابة وأتحمل خسارة ديربي جدة

حارس مرمى الاتحاد يتحمل مسؤولية هزيمة ديربي جدة

أكد فواز القرني، حارس مرمى فريق الاتحاد، على أنه كان يعاني من الإصابة، قبل المشاركة مع فريقه في ديربي جدة أمام الأهلي.

القرني قال خلال تصريحات عقب المباراة: "كنت مصابًا بآلام في الظهر قبل المباراة، وتم حقني من أجل المشارة، ولكن الأمر لا يمنع أنني أخطأت".

حارس الاتحاد تابع: "أتحمل الخسارة أمام الأهلي، لأنني لم أوفق، خاصة في الهدف الأول الذي تلقيته في ديربي جدة".

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فواز القرني أردف: "قدمنا أداء مميز خلال الشوط الأول، والأهلي استغل فرصتين وقام بالتسجيل، وأتوقع أن مباراة واحدة قادمة، سترفعنا إلى المركز الثالث أو الرابع".

واختتم القرني تصريحاته قائلًا: "لا يزال الموسم طويلًا، ويجب علينا تقبل الخسارة، وأشكر جماهير الاتحاد التي لم تقصر، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.