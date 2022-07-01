فواتير مزورة وحسابات وهمية.. المقصلة تقترب من عنق بارتوميو في فضيحة "بارسا جايت"

تفاصيل جديدة في اتهامات فساد رئيس برشلونة السابق

الحرب القضائية لا تزال مستمرة على الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، وهذه المرة تبدو الاتهامات أكثر دلالة ووضوحًا.

تفاصيل جديدة تظهر للنور بشكل واضح فيما يتعلق بقضية "بارسا جايت" الذي اتهم فيها الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بإدارة صحفيين وشركات إعلامية والإنفاق عليهم من خزائن النادي من أجل الدفاع عنه والهجوم على معارضيه.

وفقًا لإذاعة "كادينا سير" فقد تم الوصول من طرف القضاء المختص بنظر القضية إلى رسائل تثبت تلقي بعض الصحفيين المقربين لبارتوميو أوامر منه من أجل الدفاع عنه ومهاجمة منافسيه وكل من يعارضه.

أكثر من ذلك، يعد بارتوميو متهمًا بتزوير فواتير رسمية من خزينة برشلونة لخدمة هذا الغرض، وخصوصًا فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة "نايسستريم".

الشركة الأخيرة تم إثبات إنشائها لحسابات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبييض وجه بارتوميو والرد على الانتقادات والهجوم على معارضي سياسته في إدارة النادي الكتالوني.

وقدم رئيس برشلونة السابق بعد ذلك روايته للأحداث ووصفها بأنها "خاطئة تمامًا وجذريًا" نافيًا أن يكون قد أمر بدفع أموال للصحفيين المعنيين في تصريحاته أمام المحكمة المختصة اليوم الجمعة.

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