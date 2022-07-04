فهد الهريفي: جارسيا عظيم ولكن..

المدرب الفرنسي يقود النصر بدايةً من الموسم المقبل، ووصل للرياض بالأمس

أشاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي، بتعاقد ناديه مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، لكنه حذر من بعض الأمور، واضعًا شروط نجاحه مع العالمي.

جارسيا بديلًا لروسو:

قبل أيام، أعلن العالمي رحيل ميجيل أنخيل روسو؛ المدير الفني للفريق، بعدما قضى بضعة أشهر بالنادي، نجح خلالها في قيادته لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لكن خروج العالمي خالي الوفاض من الموسم المنقضي، دفع الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد قبل بداية فترة الإعداد، ليتم الاتفاق مع جارسيا والإعلان بشكل رسمي عن توليه المسؤولية في الموسم الجديد.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي صفقة من اللاعبين الجدد للنصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حين رحل فقط جوناثان رودريجيز بشكل رسمي.

ماذا قال الهريفي عن جارسيا؟

قال الهريفي، خلال تصريحاته عبر مساحة نصراوية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جارسيا مدرب عظيم، لا يمكن أن يقلل منه أحد، والإنسان الذي يحقق إنجازات مثله، أعرف أن لديه إمكانيات، لكن أن تستقدم أفضل المدربين، وأنت ليس لديهم الأدوات والهوية والاستقرار وثقافة الفوز والنفسية الجيدة عند كثير من اللاعبين، هناك من يمثل أنه مخلص للنادي ويفتعل المشكلات في الملعب ثم يقولون عنه أعظم لاعب!، أنا المحارب، أنا لا يوجد مثلي كبيتروس ماتيوس على سبيل المثال".

وأضاف: "أنا لا أشك في فكر مسلي، لكن لم تكن بعض الأمور في يده ولم تكن الاستقطابات في يده، فرغم كثرة النجوم بالنصر، حرام ألا نرى لاعب مثل جوليانو منذ رحيله".

الموسيقار اختتم: "لست بكاهن كي أقول لكم أن النصر سيفوز بالبطولات، أعرف قدر النصر، هذا قدره من أن تم تأسيسه، إما أن تستسلم، أو تعمل وتجتهد وتكون حريصًا على الفريق، من السهل أن تتكلم وتقول هذا معنا وهذا ضدنا، أكرر لم تم التعاقد مع زين الدين زيدان، وليس هناك أدوات، لن ينجح".

من هو جارسيا؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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