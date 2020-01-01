فهد الهريفي .. أخلص للنصر ولكن كأس العالم للأندية تسبب في طرده من النادي

كتبت هذه الأزمة نهاية الهريفي مع النصر حيث انتهت مسيرته الرائعة بأزمة لا تُنسى

يبقى اللاعب الدولي السعودي فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي المعتزل أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل، سواء داخل أو خارج الملعب بسبب المواقف التي يتسبب بها.

ولعل القصة التي لا يعرفها البعض هي طرد الهريفي من نادي النصر على الرغم كونه أحد أبناء النادي المخلصين له وللكيان الأصفر.

القصة تعود عندما خرج الهريفي في لقاء تحدث فيه عن عدة حقائق ووقائع وأجاب على بعض الاسئلة من جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وكشف الهريفي في هذه المقابلة سبب طرده من نادي النصر على الرغم من المسيرة الرائعة له مع الفريق، وقال إن قصة إبعاده بدأت منذ تعرضه لإصابة بتمزق ضمن منافسات كأس آسيا بعد تحقيقهم كأس الخليج وقام بعرض نفسه على أكثر من طبيب، أكدوا حاجته إلى شهر من أجل العودة للملاعب.

ولم يستطع الهريفي مع ماجد عبدالله اللعب المباراة المُقبلة أمام الهلال، والذي فاز بها الأزرق، فخرج تصريح من أحد مسؤولي النصر يؤكد أن ماجد والهريفي كانا جاهزين.

وأضاف الهريفي إنه شارك بعدها في التدريبات ولكنه تعرض لألم شديد وإصابة قوية ليغيب بعدها عن التدريب، ولكنه فؤجي بخصم 50% من راتبه بسبب الغياب، مؤكدًا رفضه هذا القرار بشكل صارم.

وعقب هذه الأزمة طلب الهريفي أن يوافق الأمير عبد الرحمن بن سعود على اعتزاله اللعب إذا أراد أن يوقع عليه هذا الخصم، وبالفعل وافق سمو الأمير على اعتزال اللاعب، ليكون خبر صادم للجماهير.

ولكن هذا القرار لم يستمر طويلاً حيث عاد الهريفي عقب مطالبات جماهيرية وشرفية ولحاجة الفريق له، فعاد وقاد النصر في كأس العالم للأندية، وفي أحدى المباريات حدث التغيير الذي أغضب الهريفي ودخل في صدام مع الجهاز الفني والإداري بالنادي لتكتب هذه الأزمة نهايته.

وعقب العودة إلى الرياض بعد المشاركة في المحفل العالمي، طُلب من الهريفي تقديم اعتذار لسمو الأمير عبد الرحمن بن سعود، ويرفض اللاعبين ليدخل بعدها في أزمة كبير، وتم بعدها إصدار قرار بإيقافه بسبب الخطأ الذي وقع فيه خلال مونديال الأندية.

وكتبت هذه الأزمة نهاية الهريفي مع النصر حيث انتهت مسيرته الرائعة بأزمة لا تُنسى ولكن الأمور تم تداركها بعد ذلك وعاد اللاعب إلى أحضان فريقه من جديد.