فهد المولد: محمد نور الأفضل .. والجميع في الاتحاد سيفرح بما حدث لي

فهد المولد ضحية برنامج مقالب

أكد فهد المولد نجم فريق الاتحاد السعودي، على أن محمد نور نجم العميد السابق هو أفضل من جاوره في الملعب خلال مسيرته الكروية في الفترة الماضية.

فهد المولد ظهر في برنامج المقالب "رامز عقله طار" الذي يعرض في شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وعندما سئُل المولد عن أفضل لاعب يحب اللعب بجواره، قال: "لعبت مع الكثير من النجوم القدامى ، ولكن على رأسهم محمد نور".

وسقط نجم اتحاد جدة ضحية المقلب، حيث أكد مقدم البرنامج "رامز جلال" بأن أحمد حجازي المدافع المصري الذي يلعب رفقة فهد المولد، هو من أوصى بما حدث له.

وطرح جلال سؤالًا على فهد المولد، من اللاعبين الذين سيكونوا سعيدين بالمقلب، قال: "الجميع سيفرح، الإدارة كلها ستفرح بذلك".

فهد المولد يعد من أبرز المواهب السعودية في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، ويسعى رفقة زملاءه في خطف لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.