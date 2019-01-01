فهد المولد: تدارك الأخطاء سر الفوز

مهاجم الاتحاد يتحدث عن الانتصار على النصر

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال فهد المولد مهاجم فريق اتحاد جدة أن سر الفوز على فريق النصر هو تدارك الأخطاء التي ارتكبها الفريق في الجولات السابقة وإهدار تقدمه.

وصرح المولد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لعبنا في المباراة بأداء رجولي وتداركنا الأمور، نحن سعداء بالعودة بالنتيجة بعد إهدارنا للتقدم، روح الفريق كانت سر الفوز".

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كما أضاف المولد: "مشاركة البيشي صنعت الفارق، وبريوفيتش أحد أفضل المهاجمين في الدوري، كونه يضع بصمته في كل مباراة".

أما بريوفيتش فقال بعد المباراة: "علينا أن نفوز بالمباريات الثلاث المتبقية لنا، لقد أثبتنا جدارتنا أمام النصر وعلينا أن نتوج مجهود الموسم بالفوز عليهم في نهائي كأس الملك".

كما أضاف اللاعب الصربي: "فهد المولد لاعب رائع وأستمتع باللعب بجانبه، فنحن نشكل ثنائيًا خطيرًا معًا، ضغطنا بشكل مكثف عليهم وسنحت لهم بعض الفرص، وكنا نحتاج للحظ بشكل أكثر من ذلك، كما أننا أهدرنا هجمة خطيرة أيضًا عن طريق رومارينيو".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت لصالح العميد بثلاثية مقابل هدفين.