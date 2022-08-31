فهد المولد: الاتحاد قدم لي عرضًا مخجلًا واتفق على انتقالي للأهلي دون علمي!

"حزين من طريقة خروجي من الاتحاد ولم أفكر في الرحيل قط"

خرج فهد المولد؛ لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق والشباب الحالي، للحديث عن فترة إيقافه الصعبة، كاشفًا بعض المفاجآت عن كواليس رحيله عن العميد، واصفًا عرض الأخير له للتجديد بـ"المخجل".

الفهد الأسمر انتقل مؤخرًا لليث الأبيض في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع العميد، ليلعب لأول مرة منذ بداية مسيرته لفريق آخر غير الاتحاد.

Shahid

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار لجنة الرقابة على المنشطات السعودية بتخفيف عقوبة اللاعب من الإيقاف لمدة 18 شهرًا، للاكتفاء بالثلاثة أشهر التي قضاها، بعدما نجح في إثبات معاناته من مرض وراثي، يدفعه لتناول دواء به نسبة من مادة محظورة رياضيًا.

المولد حل ضيفًا على برنامج "في المرمى"، أمس الثلاثاء، ونستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء على لسانه..

كيف تلقيت خبر براءتك من لجنة الرقابة على المنشطات؟

تلقيت الخبر من وكيلي جراح الظفيري، شعرت بسعادة كبيرة، حتى أنني لم أسأله عن تفاصيل الخبر، فقط شغل تفكيري العودة للملعب من جديد.

هل قدمت تقارير تثبت أنك تعاني من مرض وراثي وراء المنشطات؟

نعم!، قدمت تقارير عائلية وكل شيء يُثبت براءتي.

من أكثر من وقف بجانبك في هذه الأزمة؟

التجربة كانت صعبة للغاية، خاصةً وأنها المرة الثانية لي، لكن هذه المرة أصعب من الأولى، وقف بجانبي أصدقائي ووكيل أعمالي، وأنا كنت واثقًا من براءتي.

من خذلك خلال هذه الأزمة؟

حدث الكثير خلال هذه الأزمة، حتى حدثت أمور لم أكن أتوقع أن تقع، عانيت كثيرًا.

هل تواصل الاتحاد معك أثناء إيقافك؟

النادي قدم لي عرضًا قبل إيقافي، وكانت هناك أمور بسيطة باقية على تجديد عقدي قبل شهرين من نهاية العقد، لكن توقف كل شيء منذ صدور قرار إيقافي، وإلى الآن لم أتلق أي اتصال من الإدارة، حتى لم يهنئني أحد من مجلس الإدارة على البراءة، فقط هنأني زملائي اللاعبين، لم أكن أتخيل أن تتجاهلني الإدارة.

حدثنا عن العرض الذي قدمه لك الاتحاد للتجديد قبل إيقاف.

العرض كان شفهيًا بين وكيل أعمالي ومدير الاحتراف في النادي.

وماذا عما حدث عقب صدور براءتك؟ هل قُدم لك أي عرض من الاتحاد؟

العرض الوحيد الذي قدمه مدير الاحتراف في النادي كان مخجلًا جدًا، كان عرضًا شفهيًا وليس رسميًا، العرض مخجل، حتى أن وكيل أعمالي قال لي (الأفضل ألا تعرف)، وعندما أصررت على المعرفة، قلت لنفسي (ليتني لم أصر على المعرفة)، يكفي أن أقول إن العرض مخجل، كان بمثابة مجرد عرض من الإدارة، لا أريد الدخول في تفاصيل أكثر.

al ittihad twitter

لماذا فضلت الانتقال للشباب؟

أود أن أوجه التحية لخالد البلطان؛ رئيس الشباب، منذ اليوم الأول لبراءتي وهو يتحدث مع وكيل أعمالي، الشباب اشترى فهد المولد، ومن يشتريني أشتريه، إن شاء الله أقدم إضافة للفريق وأتوقع موسمًا مميزًا للشباب.

هل كان هناك اتصالات من الشباب معك قبل فترة إيقاف؟

نعم!، تواصلوا معي خلال الفترة الحرة لعقدي مع الاتحاد وقبل إيقافي، كان عرضًا رسميًا، لكنني وقتها كنت قريبًا من تجديد عقدي مع الاتحاد، لكن تغيرت الأمور بعد إيقافي.

صحيح أنه في منتصف الموسم الماضي كنت ستنتقل لنادٍ آخر بالاتفاق بين إدارة الاتحاد وهذا النادي؟

هناك الكثير لا يعرف عنه الجمهور شيئًا، بالفعل كنت سأرحل عن الاتحاد لنادٍ آخر في الشتاء بدون علمي، كان هناك اتفاق بين الإدارتين، أحد مسؤولي النادي الثاني قدم لي العرض وأخطرني بالاتفاق مع الاتحاد، لكنني قلت له إن هذا مستحيل، لكنه أثبت لي صحة كلامه، وتأكد وكيلي من هذا الموضوع، رحيلي من الاتحاد كان مرسومًا منذ فترة.

هل هناك من لا يريد بقائك بالاتحاد؟

لا أعرف، أنا مستغرب، لم أتخيل أن أصل لهذه المرحلة مع الاتحاد، أشعر بالحزن الكبير لخروجي بهذه الطريقة، منذ أن كنت ابن الـ11 عامًا وأنا ابن الاتحاد، لا أعرف كيف أعبر عما حدث معي، لكن بالنهاية هذه كرة القدم، وأتمنى للاتحاد التوفيق في القادم، وأعتذر للجماهير والمسؤولين عن أي تقصير بدر مني.

هل النادي الآخر هو الأهلي؟

نعم!

يبدو أنك متألم بشكل كبير لوداعك للاتحاد!

أنا إنسان حب الاتحاد، أظن أنني أحبه أكثر بكثير من بعض العاملين به، أنا منذ الصغر أشجع هذا النادي، لم أتوقع يومًا أنني سأمثل نادٍ آخر، لكن هذه هي كرة القدم، وعليّ تقبل كل شيء، خاصةً وأن مستواي كان متراجعًا بعد التوقف الأول، كنت أريد إسعاد الجماهير، لكن الله لم يكتب، والحمد لله على كل حال.

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كنت أساسيًا في المنتخب بعد انتهاء توقفك الأول رغم تراجع مستواك!

هذه رغبة المدرب رينارد، وأود أن أشكره على وقوفه بجانبي منذ اليوم الأول لإيقافي، كان على تواصل معي ويدعمني دائمًا، فرح كثيرًا ببراءتي.

لماذا لا يريد بعض الأشخاص عدم وجودك في الاتحاد؟

لا أعلم!، هذا السؤال الذي أرغب في توجيهه أيضًا، ربما عقدي لم يكن مناسبًا لهم، ربما لجلوسي احتياطيًا في الفترة الأخيرة، فلم يكونوا بحاجة لي، سمعت البعض يقول إن الرحيل رغبتي، لكن هذا ليس حقيقيًا، بالعكس لم أفكر قط في الرحيل.

هل لديك مستحقات مالية متأخرة عند الاتحاد؟

استلمت كافة مستحقاتي، للأمانة النادي لم يقصر في هذا الأمر.

هل سنراك في الملعب قبل كأس العالم؟

بعد أسبوعين سأعود من مانشستر للرياض، إذ ينتهي برنامجي الإعدادي مع مدرب خاص هنا، للانتظام في تدريبات الفريق، سأكون في خدمة الشباب متى ما كنت جاهزًا.

كيف استقبلت الوداع الحزين من الاتحاديين لك؟

أنا لا أحب الوداع، وهذا الوداع كان مفاجئًا، جمهور الاتحاد على عيني ورأسي، وسيظل في قلبي، أود أن أشكرهم وأتمنى لهم التوفيق في القادم.

ما هي رسالتك الأخيرة؟

ما أود قوله هو إنني كنت أستحق كلمة شكرًا على الأقل، ما حدث أحزنني كثيرًا، لكن وعد مني أنني سأعود أفضل.

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