فهد المولد: اعتذرت لجماهير الاتحاد والعتاب على قدر المحبة

الاتحاد يصعد لنصف نهائي كأس الملك على حساب الباطن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فهد المولد، مهاجم اتحاد جدة السعودي عن فوز فريقه على الباطن ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الجوهرة".

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع منهم مساء اليوم.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية: "كنا سيئين في المباراة ولم نعتاد على تقديم هذا المستوى ولكن من الطبيعي أن يمر اللاعبين بهبوط مستوى".

وأضاف: "في مباريات الكؤوس لا يهم المستوى أكثر من تحقيق النتيجة التي تؤهلك إلى الدور المقبل وهو ما حققناه ونتمنى أن نقدم أفضل في المباريات المقبلة".

وتابع المولد: "لدينا مباراة هامة أمام الباطن مرة أخرى في الدوري السعودي يجب أن نركز بها وتحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب".

واختتم المولد: "أتقبل العتاب من جماهير الاتحاد، فلن أغضب منهم في يوم وقدمت لهم الاعتذار عن هبوط مستواي، والعتاب على قدر المحبة".

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وتأهل الاتحاد لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تأهل الأخير على حساب نادي الجيل بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.