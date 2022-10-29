فنربخشه يُنهي الجدل حول عودة جيسوس لتدريب الهلال

هل نرى جيسوس يقود الهلال مجددًا؟

أنهى نادي فنربخشه التركي، الجدل الدائر خلال الفترة الحالية، حول إمكانية عودة البرتغالي جورج جيسوس مدرب الفريق، لتدريب نادي الهلال خلال الفترة القادمة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول وجود رغبة من جانب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالتضحية بالأرجنتيني رامون دياز، وإعادة جيسوس من جديد ليُدرب الفريق.

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وأشارت صحيفة "haber ne diyor" التركية إلى أن نادي فنربخشه يسعى لتمديد عقد جيسوس الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة الموسم الحالي.

وينتهي عقد جيسوس بنهاية الموسم الحالي، حيث تم التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط في يونيو الماضي، ونجح في كسب حب الجمهور.

ويتصدر فنربخشه ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أضنة دمير سبور صاحب المركز الثاني من 11 مباراة.

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