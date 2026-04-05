فنربخشة يحسم المواجهة المثيرة مع بشيكتاش في اللحظات الأخيرة

انتهت المباراة المثيرة للغاية بين فنربخشة وبيشيكتاش بفوز صعب لفريق فنربخشة (1-0). وبهذا النتيجة، يستفيد فنربخشة من خسارة منافسه غالطة سراي في وقت سابق من نهاية الأسبوع.

لم تمر سوى ثوانٍ قليلة على انطلاق المباراة حتى حصل الفريق المضيف على فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل. تمكن دورجيليس نيني من التخلص من الدفاع بحركة مراوغة رائعة، لكن كرته انتهت في النهاية بجوار مرمى إرسين ديستانوغلو.

كما حصل بشيكتاش على فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الأول. كاد هيون-غيو أوه أن يسجل برأسية من عرضية رائعة من أوركون كوكجو، كما فشل فاكلاف تشيرني في استغلال الكرة المرتدة.

وخلق كلا الفريقين عدة فرص خطيرة في الشوط الأول، منها تسديدة تاليسكا من ركلة حرة، وتسديدة كوكجو الرائعة من مسافة بعيدة، التي تمكن إيدرسون من إبعادها فوق المرمى.

كما شكل ماتيو غندوزي تهديداً على الجانب الأيسر قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمريرته لم تصل إلى أي زميل، مما سمح لبيشيكتاش بإبعاد الكرة وتفادي الخطر. انتهى الشوط الأول دون أهداف.

بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، كاد فنربخشة يسجل الهدف الأول مرة أخرى من تسديدة بعيدة لـ غندوزي. ومن الركلة الركنية التي تلت ذلك، اعتقد الفريق المضيف أنه سجل الهدف الأول، لكن الركلة الركنية القصيرة، التي سددها مدافع بشيكتاش جوكان سازداغي في مرماه، ألغيت في النهاية بداعي التسلل.

على الرغم من عدم تسجيل أي أهداف لفترة طويلة، ظلت المباراة مثيرة للاهتمام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنافس بين الفريقين. على سبيل المثال، لم يستطع فنربخشة استغلال خطأ كبير في دفاع بشيكتاش عن طريق سيديكي شريف.

ربما كانت أكبر فرصة في الشوط الثاني - حتى ذلك الحين - من نصيب كيريم أكتوركولو، الذي واجه الحارس ديستانوغلو في موقف واحد ضد واحد واعد للغاية. حافظ الحارس على شباكه نظيفة ببراعة، ليبرز بذلك كأحد أبرز اللاعبين.

وبعد ذلك بوقت قصير، تمكن الحارس من التميز مرة أخرى. انطلق أكتوركوجلو مرة أخرى ومرر الكرة ببراعة إلى شريف، الذي رأى تسديدته تُصدّ ببراعة مرة أخرى.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض نيني لعرقلة قوية على حافة منطقة الجزاء من قبل إيمانويل أغبادو، فاحتسب الحكم ركلة جزاء وسجل أكتوركولو هدف الفوز من على بعد 11 متراً.