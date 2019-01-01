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فنرباخشه يقاطع الإعلام ويعلن الحداد بسبب واقعة الحافلة

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أحداث الماضي تلقي بظلالها على تركيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قان فنرباخشه بإغلاق كل منصاته الإعلامية وأغلق متاجره وغطا تماثيل رموزه في ذكرى واقعة الاعتداء على حافلة الفريق في 2015.

وتعود الواقعة عندما تعرضت الحافلة لإطلاق نار من قبل مجهول بعد الانتصار على ريزسبور والفريق في طريقه للعودة عبر طرابزون.

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وتعرض وقتها سائق الحافلة للإصابة ولكن نجح في السيطرة على الحافلة ومنع سقوطها أو خروجها عن الطريق لحماية اللاعبين، ويطالب النادي حتى الآن بمعرفة هوية الفاعل.

واختار النادي التركي في يوم حدوث الأمر إغلاق كل حساباته في وسائل التواصل الاجتماعية، كما أغلق قناته الخاصة ومتاجره في أنحاء البلاد.

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وقام فنرباخشه بوضع ستار أسود على تمثالي أساطير النادي أليكس وليفتير كوشوكأندونياديس في حديقة يوجورتسو كنوع من مظاهر إحياء ذكرى الواقعة.

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ويمر فنرباخشه بموسم كروي سلبي بعد إقالة فيليب كوكو في بداية الموسم وتراجع ترتيبه إلى المرتبة الثالثة عشر.

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