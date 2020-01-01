فليك يؤكد رغبة تياجو في الانتقال إلى ليفربول

مدرب بايرن ميونخ يكشف رغبة تياجو ألكانتارا في الرحيل...

وافق مدرب بايرن ميونخ هانز فليك على انضمام تياجو ألكانتارا إلى ليفربول هذا الصيف، بعد قراره النهائي بمغادرة الفريق الألماني.

وارتبط اسم صاحب الـ 29 عامًا بالانتقال إلى الريدز، حيث يسعى يورجن كلوب إلى تعزيز فريقه الفائز باللقب.

ووافق فليك على رحيل اللاعب من بايرن ميونخ إذا كان ليفربول على استعداد لدفع السعر المطلوب الذي يبلغ قيمته 27 مليون جنيه استرليني.

المزيد من الفرق

دي يونج: أتفق مع ميسي وريال مدريد يمكنه الفوز بالأبطال

حيث قال فليك لـ Sport1 "أستطيع أن أفهم عندما يفكر اللاعب في خطوة جديدة".

وتابع " لعب تياجو في إسبانيا لبرشلونة وفي البوندسليجا مع بايرن. إذا كان ربما يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن ، فأنا أتفهم ذلك تمامًا".

وأضاف" لهذا السبب كنت أود أن يكون مدربًا للفريق في السنوات القليلة المقبلة ، لكن هذه هي الحياة. ستستمر".

وأكد صاحب الـ55 عامًا رغبته في الاحتفاظ على اللاعب وقال إنه كان يحاول إقناعه بالبقاء.

ولكن مع توضيح تياجو أنه لن يوقع عقدًا جديدًا قبل انتهاء عقده الحالي في عام 2021 ، فأنه وافق على بيعه هذا الصيف لتجنب خسارته في الموسم المقبل مجانًا.

واعترف رئيس النادي كارل هاينز رومينيجه الشهر الماضي قائلًا: أعتقد أنه لاعب كرة قدم رائع ولديه شخصية جيدة أيضًا. ولا يجب أن تنسى أيضًا أنه في سن 29 ، إذا كان يريد القيام بشيء جديد ، فعليه القيام بذلك الآن.

يذكر أن لاعب خط الوسط قد انضم إلى الفريق البافاري عام 2013، وقد تُوج ببطولتي بالدوري الألماني والكأس، ولديه فرصه لإكمال الثلاثية مع النادي قبل رحيله.