مع كل صافرة نهاية لمباراة يخوضها برشلونة هذا الموسم، تتكرر موجة الغضب المعتادة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وكأن الدقائق التي تمضي دون ظهور الشاب المصري حمزة عبد الكريم تمثل مؤامرة مدبرة أو تهميشًا مقصودًا لموهبة صاعدة.

كان المشهد في ليلة اكتساح فالنسيا بخماسية نظيفة كفيلًا بإشعال هذا الجدل مجددًا، إذ تساءل الكثيرون بحرقة: إن لم يشارك والنتيجة محسومة والمنافس في حالة انهيار تام، فمتى سيلعب إذن؟ الحقيقة المجردة تقتضي أن ننحي العاطفة جانبًا، وننظر إلى الصورة الكاملة داخل أروقة النادي الكتالوني لنفهم واقعية المشهد.





ورطة فليك ومعضلة التبديل السادس

يعيش هانزي فليك أزمة حقيقية عنوانها وفرة النجوم وصعوبة إرضاء الجميع في غرفة الملابس، وهي المشكلة التي تجلت بأوضح صورها في مواجهة ميستايا.

وصل المدرب الألماني في هذا اللقاء استثنائيًا إلى استخدام ستة تبديلات كاملة، مستفيدًا من تبديل إصابة الرأس بعد الضربة التي تعرض لها إريك جارسيا، ومع ذلك وقف عاجزًا عن الدفع بنجوم من العيار الثقيل ظلوا حبيسي الدكة طوال الدقائق التسعين.

أن يستنفد الفريق ستة تبديلات ولا تجد مكانًا لأسماء بقيمة أليخاندرو بالدي الذي لم يلمس الكرة هذا الموسم حتى الآن رغم إغلاق الميركاتو وبقائه رسميًا، أو جواو كانسيلو صاحب الـ 28 دقيقة فقط في 4 مباريات، أو حتى معشوق الجماهير جافي الذي لا يزال رصيده متجمدًا عند 45 دقيقة يتيمة، فهذا دليل قاطع على أن اختيارات فليك محكومة بحسابات تدوير معقدة تفوق قدرة أي مدرب على استيعاب كل هذه الأسماء في لقاء واحد.

فخ الاحتراق المبكر ومسار التطور الآمن

يغيب عن أذهان الكثيرين أن حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، يمر بمرحلة تأسيس بدني وتكتيكي حرجة للغاية تتطلب أقصى درجات الحذر.

الدفع بلاعب في هذا السن الصغير بصورة مكثفة مع الفريق الأول، بالتزامن مع كونه مقيدًا ومتاحًا لخوض مواجهات مع الفريق الرديف، قد يعرضه مباشرة لكابوس الاحتراق المبكر والإصابات العضلية التي عانى منها مواهب عديدة شابة أُلقيت في محرقة الضغوط والمباريات قبل اكتمال جاهزيتهم البدنية.

الاستقرار على مقاعد بدلاء برشلونة، والتدرب اليومي تحت إشراف طاقم فني رفيع، ومجاورة نجوم بحجم رودري وبيدري وجابرييل جيسوس، يمثل في حد ذاته منجمًا من الخبرات الكروية التي تفوق في قيمتها خوض دقائق معدودة تحت وطأة ضغوط إعلامية غير محسوبة.

دعم حقيقي أم عبء نفسي؟

أكبر خطر يهدد حمزة في هذه المرحلة ليس جلوسه على الدكة، بل إشعاره الدائم من قِبل الجماهير بأنه مظلوم أو مضطهد داخل منظومة عملاقة لا تعترف سوى بالعمل والجاهزية.

هذا الشحن العاطفي يحول كل دقيقة لا يلعبها إلى عبء نفسي ثقيل يطارده في التمارين والمباريات، بدلًا من أن يركز في استيعاب فلسفة المدرب والتعلم بهدوء.

التواجد في قائمة متصدر الليجا في سن الثامنة عشرة هو إنجاز استثنائي ومؤشر ثقة لا يقبل الشك من فليك، وتوزيع جهده بين التدرب مع الكبار والمشاركة المحسوبة مع الرديف هو عين الصواب لبناء مسيرة مستدامة.

بيت القصيد

المسألة لا تتعلق بتعنت مدرب أو استهداف لاعب بعينه، بل هي معضلة تكتيكية وإدارية خانقة يعيشها فليك نفسه، الذي لم تسعفه ستة تبديلات كاملة للدفع بقائمة طويلة من نجوم الصف الأول والصفقات الجديدة.

الدعم الحقيقي لحمزة عبد الكريم لا يكون بافتعال معارك وهمية أو تصدير مظلومية زائفة تحرق موهبته مبكرًا، بل في إدراك خصوصية مرحلته العمرية ومنحه الهدوء التام ليتعلم ويتطور دون استعجال، فالقطار ما زال في أول محطاته، والتدرج المنطقي هو سبيله الوحيد لترسيخ أقدامه كعنصر حاسم في مستقبل البلوجرانا.



