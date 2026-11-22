فياريال فاجأ أصحاب الأرض بثنائية مبكرة في الدقيقتين الخامسة والسابعة من عمر الشوط الأول، عن طريق تاجون بوكانان وتاني أولواسي.

فيما كانت "ريمونتادا" كتيبة المدرب هانزي فليك بداية من الدقيقة 57 بهدف جيرارد مارتن، ثم ثنائية فيرمين لوبيز وباو نافارو "بالخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 61 و67 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط على غريمه ريال مدريد، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 15 في المركز التاسع.

لكن دعونا في السطور التالية نخصص حديثنا عما قدمه لامين يامال في ليلة "ريمونتادا" برشلونة أمام فياريال..

الشكوى من الإصابة

البداية لم تكن مبشرة بالأساس منذ عمليات الإحماء بالنسبة للنجم الشاب، حيث سقط أرضًا، شاكيًا من إصابة في الكاحل الأيمن.

الجهاز الطبي للبارسا تدخل لإسعاف يامال على أرض الملعب لخمس دقائق تقريبًا، قبل أن يستكمل الإحماءات بصورة طبيعية بعد ذلك.

لكن كيف الحال لو كان المشهد ذاته حدث مع المنتخب الإسباني؟ .. مؤكد أن استهجان برشلونة كان ليصل إلى أقصى درجاته، أما لخدمة مصالحه، فحالة يامال تحتمل المجازفة.

قد تكون شكوى صاحب الـ19 عامًا بسيطة، لكننا نتحدث عن الفارق بين ما يطلبه برشلونة من لويس دي لا فوينتي؛ المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بشأن ضرورة إراحة يامال وعدم المجازفة به في كل الأحوال، وبين تعامله هو عندما يكون في قلب الحدث.

"عناد" لامين يامال

الشكوى في البداية من انزعاجات في الكاحل، انعكس على أداء يامال خلال مجريات المباراة، حيث ظهر جليًا عدم لعبه بأريحية، خاصةً في التسديدات التي كانت "طائشة" على غير العادة.

ما بين تسديدة قريبة بجوار القائم في الدقيقة 25، ثم هجمة خطيرة أخرى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، انتهت بتسديدة يامال في جسد الحارس بيتر جولاشي قبل أن ترتد لإريك جارسيا، الذي فشل في إسكانها الشباك وسط تعامل مميز من الدفاع والحارس.

وتسديدة أخرى في السماء بالدقيقة 48 بعدما تحصل برشلونة على ركلة حرة حول قوس الـ18.

لكن الأدهى من كل ذلك كان ما فعله يامال في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعدما تحصل على ضربة جزاء، إثر عرقلة تاني أولواسي له.

يامال في تلك اللحظة، اتجه للهمس في أذن زميله البرازيلي رافينيا، مطالبًا إياه بترك الجزائية له، وقد كان، لكن النجم الشاب بدأ بالشكوى من قوة الرياح التي تحرك الكرة، وبعد تثبيتها، فاجأ الجميع بتنفيذ سيئ، حيث اصطدمت تسديدته في القائم قبل أن تمر خارج الملعب.

شخصية فليك تتنحى أمام يامال؟

هناك فرق تترك الحرية للاعبين داخل المستطيل الأخضر، لاختيار الأحق بتنفيذ الضربات الجزائية، لكن الجميع في برشلونة يعلم أن رافينيا هو المخول الأول بتلك المهمة طالما كان موجودًا داخل الملعب.

وعندما يكون الوضع ليس جيدًا، تبقى صرامة الترتيب واجبة على الكل، لكن المدرب هانزي فليك وقف موقف المتفرج أمام مطلب يامال لرافينيا بترك المهمة له، إذ فعل وضعية "شاهد ماشفش حاجة" على غرار المسرحية المصرية الشهيرة.

هذا رغم أن رافينيا سجل 21 ضربة جزائية من أصل 21 قام بتنفيذها، فيما أهدر يامال ثلاث جزائيات من أصل سبع.

على كلٍ، أدخل لامين نفسه التاريخ من باب سلبي هذه المرة، حيث أصبح أصغر لاعب ثلاث ضربات جزائية في الدوري الإسباني في عمر الـ19!

لقطتان تقلب الأمور

كل ما سبق من سلبيات فيما قدمه لامين يامال أمام فياريال، يمكن أن تغض نظرك عنه، إن كنت من أصحاب مبدأ "من يضحك أخيرًا .. يضحك كثيرًا"، أو ممن يحكمون بالنتيجة النهائية، وإن كان الحديث عن عدم الالتزام ورفض احترام ترتيب اللاعبين في ضربات الجزاء لا يمكن أن يمر مرور الكرام كل مرة..

في الشوط الثاني، انتفض يامال وصنع الهدف الثاني لزميله فيرمين لوبيز بالدقيقة 61، حيث تمريرة أرضية من الجهة اليمنى، تبعها الثاني بتسديدة مباشرة في الشباك.

كذلك كان يامال صاحب تمريرة الـ"بري أسيست"، في الهدف الذي سجله باو نافارو؛ لاعب فياريال، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67، ليهدي البارسا ثلاث نقاط.