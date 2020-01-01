فليك: رباعية في برلين نتيجة صعبة وكلينسمان يرد: مستحيل إيقاف بايرن

ردود الفعل بعد الفوز البافاري..

أبدى هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، رضاه عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على هيرتا برلين برباعية نظيفة، مُعتبرًا أنها نتيجة ليس من السهل تحقيقها.

وعلى الرغم من أن الشوط الأول كان متوازنًا، لكن تمكن بايرن من سحق مضيفه في الشوط الثاني برباعية منحت العملاق البافاري وصافة ترتيب الدوري الألماني.

فليك في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "أنا راضٍ لأننا بدأنا الشوط الثاني بهذا الشكل، انتصار 4-0 ليس كل فريق يمكنه تحقيقه في برلين.".

كما أضاف "أعتقد أنها النتيجة الصحيحة، ليس من السهل أن تُقيّم الأداء خلال مباراتك الأولى بعد هذا التحضير البسيط، لذا من الرائع البدء في النصف الثاني من الموسم بهذه النتيجة.".

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في الوقت نفسه، فقد تحدث يورجن كلينسمان، أسطورة كرة القدم الألمانية والمدير الفني لهيرتا برلين، واعتبر أن مهمة إيقاف البايرن هي مستحيلة وأن النتيجة ثقيلة ولكنها منطقية.

كلينسمان قال "كُنّا في المباراة في الشوط الأول، ولكن الهدف الأول لهم فتح المباراة وساهم في زيادة الضغط منّا ولكن بايرن كان مذهلًا، لسنا في حاجة إلى جمع النقاط مع الفرق التي في المستوى الأعلى، نحن نكسب النقاط مِن مَن في مستوانا.".

وأتم "من المستحيل إيقاف تدفق بايرن والضغط العالي الذي يقومون به لا سيما وإذا كنت فريقًا يُنافس على الهبوط ولا تمتلك الثقة في القول هيا نعود ونحرز ثلاثة أهداف فيهم!.".

يذكر أن هيرتا برلين يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البوندسليجا ولديه من النقاط 19 نقطة بعد 18 مباراة، وعلى الرغم من قيام النادي بصفقات قياسية هذا الموسم إلا أن المعاناة لا تزال موجودة وواضحة.