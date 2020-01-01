فليك يعلق على مغادرة ألابا وبواتينج وإصابة جنابري الخطيرة

بايرن يبدأ معسكره في الدوحة

كشف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن موقف عدد من لاعبيه من سوق الانتقالات الشتوية، كما كشف عن تعرض لاعبه سيرجي جنابري لإصابة خطيرة.

وبدأ بايرن معسكره الاستعدادي للنصف الثاني من الموسم في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يشهد غياب عدداً من النجوم بداعي الإصابة.

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وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمعسكر: "لا أعتقد أن بواتينج سيغادر، تدرب جيداً أثناء العطلة ولم يخبرني أي شيء، ألابا أيضاً ليس مطروحاً للبيع من الأساس".

وأتبع: "بايرن استغل الفرصة بالتعاقد مع نوبل، ولكنه سيبدأ معنا في يوليو، لذا لست مهتماً الآن والوضع الحالي جيد لأن أولريخ يؤدي جيداً".

واستمر المدرب: "نوير أفضل حارس مرمى في العالم، والنادي سيقوم بكل شيء ممكن للحفاظ عليه معنا، يوجد إصابات عدة بصفوفنا، ولذا نحتاج ظهير أيمن، ولكن السوق الشتوية صعبة".

وعن صراع القمة: "لايبزج يستحق مركزه بالصدارة، الدوري ممتع، أظهرنا قدرتنا على المنافسة رغم الإصابات، وكانت المكافأة تلك الانتصارات المتأخرة أمام فولسفبورج وفرايبورج".

وحول الإصابات: "نحتاج للحلول، لوكاس وزوله مصابان، وكومان لن يكون جاهزاً للقاء هيرتا، ليفاندوفسكي لا يعاني من أي مشاكل، نحن متفائلون".

وختم: "جنابري يعاني من مشاكل بوتر أخيل، قام بالركض صباحاً ولكن توقف، يجب أن نكون حذرين لأنه وضع خطير وجاد للغاية، أتمنى عودته سريعاً".

ويحتل الفريق البافاري الترتيب الثالث في جدول البوندسليجا، بفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج.