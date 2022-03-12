فليك الإنسان .. أنقذ لاعبه المحبط من رقم كارثي في كأس العالم

فليك عاش لحظات مريرة بخروج ألمانيا من كأس العالم

عاش هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا لحظات مريرة وعصيبة وهو يتابع اللحظات الأخيرة من مواجهة كوستاريكا في ختام دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، والتي كانت كذلك لحظاتهم الأخيرة في البطولة.

ألمانيا التي هُزمت أمام اليابان وتعادلت مع إسبانيا وهزمت كوستاريكا لم تستطع التأهل لدور الـ16 للمرة الثانية على التوالي، ولكن رغم صعوبة تلك اللحظات إلا أن فليك لم ينس إنسانيته أبدًا.

المدرب قام بموقف يستحق عليه التحية، وذلك حين أنقذ المدافع ماتياس جينتر من رقم سلبي ومحبط جدًا في كأس العالم، وذلك حين قام بإدخاله ملعب اللقاء بدلًا من نيكلاس سول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

جينتر الذي لعب 47 مباراة دولية مع ألمانيا تواجد مع المانشافت في نهائيات كأس العالم 2014 و2018 و2022، لكنه لم يلعب أي دقيقة وقضى كل وقته على دكة البدلاء، حتى منحه فليك تلك الدقائق البسيطة أمام كوستاريكا والتي أنقذته من رقم مخيب.

المدافع صاحب الـ28 عامًا تواجد في 13 مباراة في كأس العالم دون أن يُشارك سوى في اللحظات الأخيرة من اللقاء الأخير، وهي 7 في نسخة 2014 حين تُوجت ألمانيا باللقب و3 في روسيا 2018 حين غادرت من دور المجموعات و3 أخرى في قطر 2022.