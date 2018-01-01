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الدوري المصري الممتاز

3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي

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كيكي فلوريس
الأهلي يسعى لاختيار مدير فني في أقرب وقت

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يتنافس الإسباني كيكي فلوريس، مع 3 مدربين على منصب المدير الفني للأهلي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرًا.

ويسعى الأهلي لاختيار السيرة الذاتية المميزة لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، لقيادة الفريق في نصف الموسم الثاني للعودة للمنافسة على لقب الدوري.

وأشارت التقارير أن هناك 3 مدربين ينافسون فلوريس على منصب المدير الفني، ويتبقى قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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ودرب فلوريس كلًا من فريق الشباب بريال مدريد وفريق خيتافي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وبنفيكا والعين والأهلي الإماراتين.

وتواجد فلوريس أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتجربة مع نادي واتفورد ليمتلك سيرة ذاتية قوية تجعله الأقرب لتدريب الأهلي.

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وأشارت تقارير مؤخرًا دخول ستيف بروس المدير الفني السابق لهال سيتي، دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا لباتريس كارتيرون.

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