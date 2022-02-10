فلامنجو يُخلص النصر من موري .. وصفقة تبادلية في الأفق

يبدو أن نادي النصر اقترب من التخلص من المدافع الأرجنتيني فونيس موري، في صفقة سيستفيد منها العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موري انضم لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي فياريال الإسباني.

فلامنجو يسعى لضم موري من النصر

كشف الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا، عن بحث نادي فلامنجو البرازيلي عن مدافع لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، حيث دخل النادي البرازيلي في مفاوضات مع الأرجنتيني فونيس موري مدافع النصر.

نيكولا قال خلال حسابه على موقع "يوتيوب": "منذ الأسبوع الماضي أحاول أن أعرف اسم المدافع الأرجنتيني الذي يحاول فلامنجو ضمه، وبعد محاولات عديدة تأكدت من أن هذا اللاعب هو فونيس موري".

وواصل: "موري يبلغ من العمر 30 عامًا وطوله 186 سم، ويرتبط بعقد مع نادي النصر، ولكنه لا يشعر بالرضا حاليًا بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي".

واستطرد قائلًا: "المدافع الأرجنتيني يلقى قبولًا في نادي فلامنجو، حيث يتم دراسة ملفه حاليًا من قبل مسؤوليه، ومن جهته اللاعب قد يوافق على تخفيض راتبه، لأنه لا يشعر بالرضا مع نادي النصر".

واختتم خورخي تصريحاته قائلًا: "اسم موري قيد التقييم من جانب نادي فلامنجو حاليًا، وفي حالة تقدمهم بعرض رسمي، سيتم التفاوض مع مسؤولي النصر بشكل مباشر".

Ao vivo para falar da atuação ruim, mas com vitória do São Paulo, da busca do Corinthians por técnico, do Palmeiras contra o Chelsea, zagueiro do Flamengo, Bahia, Cruzeiro e o que mais vocês quiserem saber.https://t.co/jxPBtpNLre via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) February 10, 2022

صفقة تبادلية بين النصر وفلامنجو في الأفق

وأكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر قد يستغل رغبة فلامنجو للحصول على موري، من أجل إجراء صفقة تبادلية معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

التقارير أكدت على أن النصر قد يتفاوض على ضم الجناح المتألق برونو هنريكي، وإذا رفض النادي البرازيلين قد يتم التفاوض من أجل ضم حارس المرمى دييجو ألفيش.

النصر يريد الحصول على أكبر استفادة من الصفقة حال تقدم فلامنجو بعرض جيد خلال الفترة القادمة.

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