فلامنجو: سنحسم انتقال كويلار إلى الهلال خلال ساعات

يبدو أن الصفقة اقتربت من الحسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف ماركوس براز، نائب رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، عن أن الكولومبي جوستافو كويلار، أخطر إدارة ناديه، برغبته الأكيدة في الرحيل إلى الهلال السعودي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى كويلار أبلغ مسؤولي نادي فلامنجو، بأنه يرغب في الرحيل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماركوس براز قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كومو تريكولور" الكولومبية: "هناك عرض كبير ماديًا من جانب الهلال، سنقود بدراسته جيدًا".

نائب رئيس فلامنجو تابع: "كويلار لاعب محترف يمتلك عقدًا معنا، ولكنه كشف عن رغبته النهائية".

مدرب الهلال السابق يحقق إنجازًا تاريخيًا

واختتم ماركوس براز تصريحاته قائلًا: "سنعلن خلال اليوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير، عن قرارنا النهائي بعد دراسة عرض الهلال".

ويسعى الهلال لحسم صفقة كويلار لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل غلقها في 31 أغسطس الجاري.