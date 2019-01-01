فلافيو: الفوز أمام الزمالك هدفي وأتمنى العمل بالأهلي

الأنجولي يتحدث عن رأيه في جيرالدو وأزارو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الأنجولي أمادو فلافيو؛ مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي، أن فريقه حضر من أجل الفوز أمام الزمالك، موضحًا أنه سيستغل الضغط الجماهيري الكبير على الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية.

ويلتقي الفارس الأبيض أمام الفريق الأنجولي مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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فلافيو قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "بناءً على عملنا فهدفنا الأساسي هو الفوز في المباريات، نتمنى أن نحقق الفوز، لعبت أمام الزمالك من قبل كلاعب، والآن الفارق كبير، أعتقد أنني لن أكون قادرًا على التواجد في الملعب، لكنني لدي ثقة كبيرة في اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "أي فريقين يتواجهان هدفهما التأهل، لكن الزمالك سيكون مضغوطًا بشكل أكبر، لأنه وسط أرضه وجماهيره ويحتاج للفوز أكثر، الزمالك فريق قوي ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، ولاعبوه لديهم خبرات كبيرة، قمنا بدراسة نقاط قوته وضعفه وسنلعب على ذلك اليوم".

بسؤاله عن استعانته بأي من أبناء الأهلي لمعرفة أسرار الزمالك، علق: "حاليًا لا نحتاج للحديث مع فرق محلية لمعرفة خصومنا في البطولات الأفريقية، عن طريق الإنترنت يمكننا معرفة كل شيء ومن هنا حللنا أداء الزمالك".

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يأتي بترو أتلتيكو ثالثًا بثلاث نقاط، متساويًا مع جور ماهيا صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد أربع نقاط.

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وتطرق الأنجولي للحديث عن مواجهة جيرالدو؛ لاعب الأهلي الحالي، ورأيه في وضعهما في مقارنات سويًا، وتمنى جمهور القلعة الحمراء أن يقود الوافد الجديد الفريق للفوز بالبطولة كما فعل فلافيو من قبل.

تابع: "جيرالدو لاعب كبير وجيد، ويستحق اللعب للأهلي، وليس من العدل المقارنة بيننا، لأنه يلعب في مركز الجناح وأن مهاجم صريح، فمن الطبيعي ألا يسجل بالقدر الذي كنت أفعل أنا، لكن بشكل عام هو يمتلك موهبة كبيرة وقادر على أن يكون إضافة للأهلي".

حول حقيقة تلقيه عروضًا للعمل في الأهلي، أوضح: "لم أتلق أي عرض للعمل بالأهلي، لكنه سيكون أمرًا رائعًا إذا حدث".

واختتم بالحديث عن رأيه في المغربي وليد أزارو؛ مهاجم المارد الأحمر الحالي، والمقارنات بينهما بعد تعثر المغربي في التسجيل في بداية مسيرته بالفانلة الحمراء ثم تألقه كما كان الحال معه، علق فلافيو: "في الكرة لا بد أن يكون هناك صبر على اللاعبين، لكن في الأهلي يحتاج أن يتوج ببطولات لذلك يطلب من مهاجمه التهديف دائمًا، وأزارو لاعب رائع وجيد للغاية".