فكرة جديدة وخطأ مكرر .. سيتيين يزيد أزمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أبرز نقاط تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

سقط برشلونة مجددًا، سقوطًا كان مثل المباريات الماضية تقريبًا، النادي الكتالوني يهاجم ويسيطر لكن خطورة محدودة، بينما المرتدات قاتلة طوال الوقت.

صحيح الفريق تلقى هدفين من ركلتي جزاء، واللقطة الثانية بالتحديد شهدت الكثير من اللغط والجدل، لكن هناك أزمات واضحة ونقاط إيجابية في اللقاء.

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مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، اعتمد على طريقة 4-1-3-2 بوجود راكيتيتش على الجهة اليسرى لمساندة ألبا دفاعيًا وفيدال في الرواق الأيمن لمساعدة سيميدو.

صحيح برشلونة كان أخطر وأقوى في الضغط واستعادة الكرة بصورة سريعة وفي مناطق خطيرة شكلت فرصًا كان من الممكن أن يحولها البلوجرانا لهدف أو أكثر.

ولكن اللعب المتواصل على العمق كان سلبيًا ولم يفتح الفريق الملعب سوى من جهة سيميدو فقط ولذلك كان من الأفضل مشاركة أنسو فاتي بصورة مبكرة عما حدث في المباراة.

أفكار سيتيين كانت جيدة في الشوط الأول، ولكن الارتداد الضعيف من راكي وفيدال في المرتدات كان له تأثيرات سلبية على الخطة بشكل واضح.

الأزمة الحقيقة كانت في الشوط الثاني بالتأخر في التغييرات دون أي تفسير منطقي، ففاتي كان قادرًا على صناعة الكثير لو لعب مبكرًا ومشاركة جريزمان في الدقيقة 90 لم تكن ذا قيمة.

الهدف الثاني تحديدًا أثّر على برشلونة نفسيًا بشكل واضح، فلم نرى الشراسة المعتادة رغم أنّه امتلك أكثر من نصف ساعة لتسجيل هدف الفوز.

أخطاء كيكي مستمرة في تأخره في التغييرات وربما يكون السبب في ذلك عدم ثقته في الأسماء الموجودة على دكة البدلاء، لكن وجود أكثر من لاعب تجاوز حاجز الـ30 يجعل الأمر صعبًا ومرهقًا المواصلة لـ90 دقيقة كاملة بنفس الأداء البدني.