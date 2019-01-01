فقير: لا أعرف أين مستقبلي وغير نادم على ليفربول

نبيل فقير نجم فريق ليون الفرنسي يؤكد أنه غير نادم على فشل صفقة انضمامه لليفربول وأن مستقبله لا يزال غير واضح بالنسبة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نبيل فقير نجم فريق ليون الفرنسي أنه لا يشعر بالندم على فشل صفقة انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي على الإطلاق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "تيليفوت" وأكد خلالها أنه لا يزال لا يعرف أين سيكون مستقبله في الموسم المقبل بعد.

ليفربول يفتقد لخدمات كيتا أمام توتنهامhttps://t.co/0hkdiFHaZw — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وقال فقير: “ما حدث في صفقة انتقالي لليفربول يعد جزءًا من مسيرة أي لاعب الكروية، لكن مثل تلك الأمور تجعلني أكثر قوة، لقد تخطيت ما حدث".

وأضاف عن مستقبله: "حقًا لا أعلم ما الذي سيحدث في الصيف المقبل، لكنني سعيد للغاية في صفوف ليون، والرئيس يثق في بشكل كبير، وسنرى إذا ما كنت سأجدد تعاقدي".

إيان راش يحدد مشكلة محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

واختتم بالتحديث عن أهدافه مع ليون: "نريد الصعود لدوري الأبطال، وأن نستمر في كأس فرنسا فلقد مر وقتًا طويلًا منذ أن حققنا لقبًا، هدفنا أن نصل للنهائي ونحقق البطولة".

جدير بالذكر أن فقير كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق ليفربول في الصيف الماضي لولا فشل المفاوضات في الأمتار الأخيرة بين ليون والريدز.