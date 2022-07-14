فقط لأسباب فنية؟ باريس يعرض التجديد على ميسي

بي إس جي يريد استمرار النجم الأرجنتيني

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن عرض من باريس سان جيرمان لنجمه ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده لعام إضافي مع بطل فرنسا.

ويملك ميسي عقداً مع بي إس جي حتى نهاية يونيو 2023 بحسب الاتفاق الذي وقعه الصيف النادي مع الفريق الباريسي.

ماهي التفاصيل بخصوص عرض بي إس جي الجديد لميسي؟

وكشفت "ماركا" عن تقدم باريس سان جيرمان بعرض لتمديد عقد "البرغوث" لعام إضافي، لينتهي في 2024 بدلاً من 2023.

وبحسب الصحيفة الإسبانية التي انفردت بالخبر، لن يرد النجم الأرجنتيني حتى الآن على عرض ناديه سواء بالرفض أو الموافقة.

وأضاف التقرير أن ميسي سينتظر لما بعد كأس العالم لحسم مصيره ومستقبله، وأنه ليس في عجالة من أمره لاتخاذ قراره الآن.

ما هي دوافع باريس لتجديد عقد ميسي؟

التقرير أكد أن دوافع عرض بي إس جي لتمديد عقد ميسي رياضية بحتة بالمقام الأول، إذ لا يعتبر النادي أن الأرجنتيني مر بعام أول صعب للتأقلم على الأجواء، ويفترض أن ينفجر بالثاني.

سبب آخر ناقشه التقرير هو أن إدارة بي إس جي تنظر للتأثير الاقتصادي لوجود نجم برشلونة السابق بالنادي، والعوائد الضخمة التي بلغت 700 مليون يورو التي أدخلها النادي بعام ميسي الأول.

وارتفعت مبيعات قمصان النادي، وخصوصاً تلك التي تحمل الرقم 30 الخاص بميسي، بشكل ضخم الموسم الماضي، وكانت 60 بالمائة من المبيعات التجارية تخص تلك للنجم الأرجنتيني.

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