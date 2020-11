فقد عصاه السحرية؟ كيف أصبح ميسي يطارد الأرقام السلبية بدلًا من القياسية؟

لو حاولت عزيزي القارئ أن تعود بالذاكرة لأسوأ بداية في أي موسم لليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي والنجم الأول للفريق لن تجد أسوأ من الموسم الماضي الذي غاب عن الأشهر الأولى فيه بسبب إصابته المتكررة.

لم يتخيل أكبر المتشائمين أن تكون هناك بداية أسوأ لميسي مع برشلونة من بداية الموسم الماضي الذي أنهاه هدافًا للدوري الإسباني كما هي العادة في السنوات الماضية.

لكن بداية الموسم الجاري جاءت لتنسف أي توقعات تخص المتفائلين والمتشائمين سويًا، فميسي يلعب الموسم الأسوأ له على المستوى الرقمي في مسيرته الاحترافية.

ليونيل تحول من مطارد الأرقام القياسية في كل مباراة ليجد نفسه يحقق الأرقام السلبية واحد تلو الآخر سواء كان على ملعبه المحبب كامب نو أو خارج أرضه.

حتى تلك الأرقام القياسية التي لا يزال يحققها حتى الآن هي مجرد أرقام تراكمية يحصد من خلالهم تعب واجتهاد السنوات الماضية أكثر من كونه يحققها بسبب إجادته في هذه الأيام.

في بداية مشوار ليونيل ميسي كانت كبائن التعليق تعج بالضجيج حول كيفية احتفاظه بالكرة وصعوبة فقدانه له تحت أي ظرف ومهما كان عدد المنافسين أمامه.

تلك القدرة على الاحتفاظ بالكرة وإخراجها بشكل صحيح في كل مرة تضائلت بشكل تدريجي حتى وصلنا إلى الرقم الصادم الذي حدث في لقاء الأمس.

ليونيل ميسي فقد الكرة في لقاء الأمس أمام أتلتيكو مدريد في 23 مناسبة خلال الـ 90 دقيقة الخاصة بمواجهة الفريقين.

وبعيدًا عن فقدان الكرة فميسي لم يقدم سوى 36 تمريرة طوال المباراة، كما أنه وصل للركلة الثابتة رقم 48 على التوالي دون أن يسجل سوى هدف وحيد كان أمام أوساسونا في يوليو الماضي.

1 - Lionel Messi has just scored one out of his last 48 direct free kicks for #FCBarcelona in all competitions (vs Osasuna last July). Mirage#FCB #AtleticoBarca pic.twitter.com/mrFLSzhEcZ