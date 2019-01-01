كما فعل مع ريال مدريد - جمهور أياكس يحتفل أمام فندق يوفنتوس

ألعاب نارية وضوضاء ليلة المواجهة المرتقبة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت جماهير أياكس بمضايقة لاعبي يوفنتوس ومسؤولي ليلة مواجهة الفريقين المرتقبة بعد تجمعها أمام فندق الفريق الإيطالي كما حدث مع ريال مدريد.

الجماهير الهولندية لفريق العاصمة كانت قد حاولت إزعاج لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في فبراير الماضي بالاحتفال وإطلاق الألعاب النارية، وهو ما انتهى باستدعاء مسؤولي الفندق للشرطة.

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🇮🇹 يوفنتوس 🆚 أياكس 🇳🇱

🏟️ أمستردام أرينا

⏱️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة



⭕️ أياكس يستقبل بطل إيطاليا في مهمة صعبة تمامًا كما في الدور السابق أمام الملكي

🔹 لكن شباب أياكس عليهم أن يتفائلوا لأن آخر فريق أقصى حامل اللقب قد وصل للمباراة النهائية -أتلتيكو ضد برشلونة-#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6IB6PkkgKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

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وذكرت "سكاي" أن جماهير أياكس تجمعت أمام الفندق الذي يقطن به لاعبو يوفنتوس في أمستردام بالثانية صباحاً وقامت بإطلاق الألعاب النارية وإحداث ضوضاء كبيرة لإزعاج اللاعبين.

وأشارت الصحيفة أن لابي الفريق الإيطالي تابعوا احتفالات الجماهير الهولندية، والتي استمرت لقرابة الساعة، من نوافذ غرفهم، الأمر الذي جلب انتباه المارة في الشارع.

ويستضيف أياكس يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء، ضمن لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن مرحلة الذهاب.