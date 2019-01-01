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دوري أبطال أوروبا

كما فعل مع ريال مدريد - جمهور أياكس يحتفل أمام فندق يوفنتوس

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Getty Images
ألعاب نارية وضوضاء ليلة المواجهة المرتقبة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قامت جماهير أياكس بمضايقة لاعبي يوفنتوس ومسؤولي ليلة مواجهة الفريقين المرتقبة بعد تجمعها أمام فندق الفريق الإيطالي كما حدث مع ريال مدريد.

الجماهير الهولندية لفريق العاصمة كانت قد حاولت إزعاج لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في فبراير الماضي بالاحتفال وإطلاق الألعاب النارية، وهو ما انتهى باستدعاء مسؤولي الفندق للشرطة.

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وذكرت "سكاي" أن جماهير أياكس تجمعت أمام الفندق الذي يقطن به لاعبو يوفنتوس في أمستردام بالثانية صباحاً وقامت بإطلاق الألعاب النارية وإحداث ضوضاء كبيرة لإزعاج اللاعبين.

وأشارت الصحيفة أن لابي الفريق الإيطالي تابعوا احتفالات الجماهير الهولندية، والتي استمرت لقرابة الساعة، من نوافذ غرفهم، الأمر الذي جلب انتباه المارة في الشارع.

ويستضيف أياكس يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء، ضمن لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن مرحلة الذهاب.

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