فعلها "الصقور" .. المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

نجح المنتخب السعودي للشباب في حجز مقعده في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز الثمين على أستراليا في نصف النهائي.

تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد أن حقق الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت عصر الأربعاء، على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.

وتقدم المنتخب السعودي في النتيجة بعد مرور 20 دقيقة فقط من بداية المباراة بفضل هدف سجله حسين العيسى، بعد صناعة من فراس البريكان.

فيما أضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 72، والذي جاء أيضًا بعد صناعة من البريكان.

وشهدت المباراة إضاعة ركلتي جزاء لكل منتخب، حيث تصدى الحارس السعودي عبد الرحمن الشمري لركلة جزاء أسترالية في الدقيقة 90+7، فيما أهدر عبد الله الرديف ركلة جزاء لصالح "شباب الأخضر" في الدقيقة 90+12.

المنتخب الأسترالي اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 37، بعد حصول لاعبه جاي ريتش باجوليو على بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عنيف.

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثالثة إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد نسختي 2013 و2020، لكن لم يسبق له تحقيق اللقب من قبل.

وقدم المنتخب السعودي أداء جيدًا للغاية من الناحية الدفاعية، محافظًا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة حتى الآن.

وبعد تأهله إلى المباراة النهائية، ينتظر المنتخب السعودي التعرف على الطرف الثاني في النهائي، حيث من المقرر أن تقام مباراة أوزبكستان واليابان في نصف النهائي الآخر، في وقت لاحق من اليوم.